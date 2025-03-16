В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погиб 51 человек

БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. При пожаре на дискотеке в городе Кочани погиб 51 человек, заявил глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски, трансляцию вела пресс-служба правительства страны."По последним данным, в результате трагедии на дискотеке погиб 51 человек, более 100 доставлены в больницы для оказания медицинской помощи", — сообщил руководитель ведомства.Министр здравоохранения Арбен Таравари уточнил, что пострадали 118 человек, среди них есть дети.Возгорание на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошло около 03:00 (05:00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта македонской группы DNK. Всего на мероприятии присутствовали полторы тысячи человек.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают местные жители.
Министр здравоохранения Арбен Таравари уточнил, что пострадали 118 человек, среди них есть дети.
Возгорание на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошло около 03:00 (05:00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта македонской группы DNK. Всего на мероприятии присутствовали полторы тысячи человек.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают местные жители.
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