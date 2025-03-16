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Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи человек

Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи человек - РИА Новости, 16.03.2025

Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи человек

Число пострадавших в результате обстрелов Горловки в ДНР украинскими войсками достигло семи, среди них двое подростков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T21:43:00+03:00

2025-03-16T21:43:00+03:00

2025-03-16T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов Горловки в ДНР украинскими войсками достигло семи, среди них двое подростков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее в воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ мирных жителях города. "Один человек погиб, еще семь мирных жителей, в том числе двое подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Как уточнил Пушилин, в Центрально-Городском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе погиб мужчина. Кроме того, от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1975 года рождения. В результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения, парень 2011 года рождения и девушка 2008 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщины 1963 и 1949 годов рождения и мужчина 1963 года рождения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия