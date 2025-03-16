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Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи человек
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи человек - РИА Новости, 16.03.2025
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи человек
Число пострадавших в результате обстрелов Горловки в ДНР украинскими войсками достигло семи, среди них двое подростков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T21:43:00+03:00
2025-03-16T21:43:00+03:00
2025-03-16T21:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов Горловки в ДНР украинскими войсками достигло семи, среди них двое подростков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее в воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ мирных жителях города. "Один человек погиб, еще семь мирных жителей, в том числе двое подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Как уточнил Пушилин, в Центрально-Городском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе погиб мужчина. Кроме того, от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1975 года рождения. В результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения, парень 2011 года рождения и девушка 2008 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщины 1963 и 1949 годов рождения и мужчина 1963 года рождения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи человек
Пушилин: число пострадавших при обстрелах Горловки ВСУ возросло до семи