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В Северной Македонии рассказали о пострадавших при пожаре на дискотеке
В Северной Македонии рассказали о пострадавших при пожаре на дискотеке - РИА Новости, 16.03.2025
В Северной Македонии рассказали о пострадавших при пожаре на дискотеке
В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:32:00+03:00
2025-03-16T14:32:00+03:00
2025-03-16T14:42:00+03:00
северная македония
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения."В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
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северная македония, в мире
Северная Македония, В мире
В Северной Македонии рассказали о пострадавших при пожаре на дискотеке
18 человек после пожара в Северной Македонии находится в критическом состоянии