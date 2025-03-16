https://ria.ru/20250316/postradavshie-2005324542.html

В Северной Македонии рассказали о пострадавших при пожаре на дискотеке

В Северной Македонии рассказали о пострадавших при пожаре на дискотеке - РИА Новости, 16.03.2025

В Северной Македонии рассказали о пострадавших при пожаре на дискотеке

В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:32:00+03:00

2025-03-16T14:32:00+03:00

2025-03-16T14:42:00+03:00

северная македония

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения."В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

https://ria.ru/20250316/pozhar-2005301408.html

северная македония

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