https://ria.ru/20250316/poluukrainskij-2005362403.html

В Госдуме рассказали, под каким именем Зеленский войдет в историю

В Госдуме рассказали, под каким именем Зеленский войдет в историю - РИА Новости, 16.03.2025

В Госдуме рассказали, под каким именем Зеленский войдет в историю

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в вопросе территориальных уступок для разрешения украинского... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:12:00+03:00

2025-03-16T19:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в вопросе территориальных уступок для разрешения украинского военного конфликта нет никаких сложностей, а Владимир Зеленский войдет в историю как "Владимир Полуукраинский". "Вопрос по территориям как раз-таки прозрачный и простой: мы забираем свое. А Киев может это признавать или не признавать. Сложности территориального характера Украине создал Зеленский, пусть в этом честно признается как на духу. Если не хочет признаваться в своих провокациях, которые в итоге привели к СВО, — значит, войдет в историю страны как Владимир Полуукраинский в самом прямом смысле этого слова", — сказал он РИА Новости.По мнению депутата, решать с Зеленским нечего, так как это недоговороспособная личность. "Все эти "сложные" вопросы пусть поднимает на очередных форумах своих заграничных друзей, те точно посочувствуют", — подчеркнул Белик. Ранее Зеленский назвал вопрос территорий сложным, его слова привело издание New York Post. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом возможность территориальных уступок на переговорах в Джидде.

https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html

https://ria.ru/20250312/rossija-2004502088.html

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий белик, владимир путин, оон, госдума рф, в мире