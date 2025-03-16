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На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов
На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов - РИА Новости, 16.03.2025
На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов
Движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:34:00+03:00
2025-03-16T07:34:00+03:00
2025-03-16T07:35:00+03:00
происшествия
амурская область
ржд
федеральная пассажирская компания
забайкальская железная дорога
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале сообщала, что шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге. "Шестнадцатого марта в 6.55 мск открыто движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжаются работы по восстановлению движения по другому пути.
https://ria.ru/20250305/vagony-2003285112.html
https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, ржд, федеральная пассажирская компания, забайкальская железная дорога
Происшествия, Амурская область, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Забайкальская железная дорога
На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов
Движение поездов по одному пути Забайкальской железной дороги восстановили