https://ria.ru/20250316/poezda-2005278599.html

На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов

На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов - РИА Новости, 16.03.2025

На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов

Движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:34:00+03:00

2025-03-16T07:34:00+03:00

2025-03-16T07:35:00+03:00

происшествия

амурская область

ржд

федеральная пассажирская компания

забайкальская железная дорога

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале сообщала, что шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге. "Шестнадцатого марта в 6.55 мск открыто движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжаются работы по восстановлению движения по другому пути.

https://ria.ru/20250305/vagony-2003285112.html

https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, ржд, федеральная пассажирская компания, забайкальская железная дорога