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Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 16.03.2025 (обновлено: 13:27 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/peremirie-2005311756.html
Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия
Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия - РИА Новости, 16.03.2025
Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия
Украина и Европа вряд ли примут условия России, касающиеся перемирия, пишет Bloomberg."<…> Будет неприемлемо для украинцев и европейцев", — отмечает агентство... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:06:00+03:00
2025-03-16T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украина и Европа вряд ли примут условия России, касающиеся перемирия, пишет Bloomberg."&lt;…&gt; Будет неприемлемо для украинцев и европейцев", — отмечает агентство со ссылкой на собеседников в западных спецслужбах. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый набор нюансов, которые важно предусмотреть. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, глава России отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизацииКак отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
https://ria.ru/20250316/miroshnik-2005299740.html
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россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия

Bloomberg: ЕС и Украина могут не принять условия РФ для перемирия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украина и Европа вряд ли примут условия России, касающиеся перемирия, пишет Bloomberg.

"<…> Будет неприемлемо для украинцев и европейцев", — отмечает агентство со ссылкой на собеседников в западных спецслужбах.
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"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
Вчера, 11:24
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый набор нюансов, которые важно предусмотреть.

По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

При этом, рассуждая об идее временного перемирия, глава России отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.

Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Зеленский сделал новое заявление о территориях
Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
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