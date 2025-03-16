https://ria.ru/20250316/peremirie-2005311756.html

Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия

Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия - РИА Новости, 16.03.2025

Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия

Украина и Европа вряд ли примут условия России, касающиеся перемирия, пишет Bloomberg."<…> Будет неприемлемо для украинцев и европейцев", — отмечает агентство... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:06:00+03:00

2025-03-16T13:06:00+03:00

2025-03-16T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украина и Европа вряд ли примут условия России, касающиеся перемирия, пишет Bloomberg."<…> Будет неприемлемо для украинцев и европейцев", — отмечает агентство со ссылкой на собеседников в западных спецслужбах. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый набор нюансов, которые важно предусмотреть. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, глава России отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизацииКак отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

https://ria.ru/20250316/miroshnik-2005299740.html

https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html

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