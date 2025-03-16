Bloomberg узнал о позиции Киева и ЕС по условиям перемирия
Bloomberg: ЕС и Украина могут не принять условия РФ для перемирия
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украина и Европа вряд ли примут условия России, касающиеся перемирия, пишет Bloomberg.
"<…> Будет неприемлемо для украинцев и европейцев", — отмечает агентство со ссылкой на собеседников в западных спецслужбах.
"<…> Будет неприемлемо для украинцев и европейцев", — отмечает агентство со ссылкой на собеседников в западных спецслужбах.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый набор нюансов, которые важно предусмотреть.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, глава России отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, глава России отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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