https://ria.ru/20250316/ovchinskiy-2005246350.html

Овчинский: в 2024 году на севере Москвы построили шесть домов по реновации

Овчинский: в 2024 году на севере Москвы построили шесть домов по реновации - РИА Новости, 16.03.2025

Овчинский: в 2024 году на севере Москвы построили шесть домов по реновации

В прошлом году на севере Москвы в Головинском районе возвели шесть домов по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T10:02:00+03:00

2025-03-16T10:02:00+03:00

2025-03-16T10:02:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В прошлом году на севере Москвы в Головинском районе возвели шесть домов по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Четыре новостройки находятся на улице Лавочкина, одна - на Кронштадтском бульваре, еще одна - во 2-ом Лихачевском переулке. Площадь всех ЖК составляет свыше 85 тысяч "квадратов"."В 2024 году по программе реновации в Головинском районе возвели шесть новых жилых комплексов. В них суммарно предусмотрено 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В общей сложности их площадь составила свыше 48 тысяч квадратных метров. Первые этажи новостроек нежилые – в будущем на них откроются предприятия социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как отметил министр, рядом с домами располагаются парки, пруды, образовательные и медицинские учреждения. В десяти минутах от дома на 2-м Лихачевском переулке есть станция МЦК "Коптево".Во дворах домов обустроены детские площадки, зоны для занятий спортом и для отдыха.

https://ria.ru/20250315/moskva-2005163233.html

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