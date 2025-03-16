https://ria.ru/20250316/opasnost-2005382083.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2025
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:09:00+03:00
2025-03-16T22:09:00+03:00
2025-03-16T22:09:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
атака беспилотников на москву и подмосковье
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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность