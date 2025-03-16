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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил в воскресенье глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:40:00+03:00
2025-03-16T19:40:00+03:00
2025-03-16T19:41:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил в воскресенье глава региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", — сообщил он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250316/opasnost-2005365667.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников