https://ria.ru/20250316/opasnost-2005365667.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 16.03.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:34:00+03:00
2025-03-16T19:34:00+03:00
2025-03-16T19:34:00+03:00
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность