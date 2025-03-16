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В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 16.03.2025 (обновлено: 13:54 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/okruzhenie-2005316102.html
В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО
В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО - РИА Новости, 16.03.2025
В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО
В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:34:00+03:00
2025-03-16T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
нато
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
сергей лебедев
сумская область
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России", — сообщил собеседник агентства.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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курская область, нато, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей лебедев, сумская область, вооруженные силы рф, безопасность, валерий герасимов, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сергей Лебедев, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Валерий Герасимов, США
В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО

Лебедев: в окружении в Курской области оказались до 30 офицеров из стран НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России", — сообщил собеседник агентства.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСергей ЛебедевСумская областьВооруженные силы РФБезопасностьВалерий ГерасимовСША
 
 
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