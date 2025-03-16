https://ria.ru/20250316/okruzhenie-2005316102.html

В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО

В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО - РИА Новости, 16.03.2025

В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО

В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:34:00+03:00

2025-03-16T13:34:00+03:00

2025-03-16T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

нато

россия

вооруженные силы украины

владимир путин

сергей лебедев

сумская область

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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России", — сообщил собеседник агентства.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

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сумская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, нато, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей лебедев, сумская область, вооруженные силы рф, безопасность, валерий герасимов, сша