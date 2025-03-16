Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, сообщают СМИ
Обвиняемому в убийстве националиста Ганула в Одессе предъявили обвинение
© Фото : соцсетиЗадержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула
© Фото : соцсети
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Подозреваемому в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула предъявили обвинение в умышленном убийстве, прокуратура просит арестовать его без возможности внесения залога, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
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"Мужчине, которого задержали по делу об убийстве… Ганула, вручили сообщение о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием… Прокуратура просит суд отправить его под стражу без возможности выйти под залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В пятницу, 14 марта стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, а затем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в ликвидации националиста. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Организация признана террористической и запрещена в России.