Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/odessa-2005319828.html
Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, сообщают СМИ
Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, сообщают СМИ
Подозреваемому в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула предъявили... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:58:00+03:00
2025-03-16T13:58:00+03:00
в мире
одесса
украина
южный регион (мальдивы)
игорь клименко
геннадий труханов
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005054214_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_971f7aa07829c6defa384b51e09db9fb.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Подозреваемому в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула предъявили обвинение в умышленном убийстве, прокуратура просит арестовать его без возможности внесения залога, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило фамилию и звание подозреваемого в убийстве Ганула, им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев. "Мужчине, которого задержали по делу об убийстве… Ганула, вручили сообщение о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием… Прокуратура просит суд отправить его под стражу без возможности выйти под залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В пятницу, 14 марта стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, а затем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в ликвидации националиста. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20250314/odessa-2005029167.html
https://ria.ru/20250315/odessa-2005155154.html
https://ria.ru/20250314/ganul-2005098978.html
одесса
украина
южный регион (мальдивы)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005054214_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_62f8656cbde07cf1dc300003cf722e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, южный регион (мальдивы), игорь клименко, геннадий труханов, вооруженные силы украины, страна.ua, правый сектор
В мире, Одесса, Украина, Южный регион (Мальдивы), Игорь Клименко, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Правый сектор
Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, сообщают СМИ

Обвиняемому в убийстве националиста Ганула в Одессе предъявили обвинение

© Фото : соцсетиЗадержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : соцсети
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Подозреваемому в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула предъявили обвинение в умышленном убийстве, прокуратура просит арестовать его без возможности внесения залога, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило фамилию и звание подозреваемого в убийстве Ганула, им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев.
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
С убийства Ганула на Украине начинаются тектонические сдвиги
14 марта, 15:33
"Мужчине, которого задержали по делу об убийстве… Ганула, вручили сообщение о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием… Прокуратура просит суд отправить его под стражу без возможности выйти под залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В пятницу, 14 марта стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, а затем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в ликвидации националиста. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Рогов прокомментировал ликвидацию националиста Ганула в Одессе
15 марта, 09:27
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Кадры с подозреваемым в убийстве Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Подозреваемый в убийстве Ганула оказался старшим лейтенантом ВСУ
14 марта, 18:58
 
В миреОдессаУкраинаЮжный регион (Мальдивы)Игорь КлименкоГеннадий ТрухановВооруженные силы УкраиныСтрана.uaПравый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала