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Более 90 млрд рублей привлекли медпредприятия Москвы - РИА Новости, 16.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/moskva-2005241641.html
Более 90 млрд рублей привлекли медпредприятия Москвы
Более 90 млрд рублей привлекли медпредприятия Москвы - РИА Новости, 16.03.2025
Более 90 млрд рублей привлекли медпредприятия Москвы
Финансовую поддержку столичного правительства получили 19 компаний из сферы медицины и фармакологии, которые привлекли на проекты развития более 90 миллиардов... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:13:00+03:00
2025-03-16T13:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Финансовую поддержку столичного правительства получили 19 компаний из сферы медицины и фармакологии, которые привлекли на проекты развития более 90 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что производство медикаментов выросло в мегаполисе в январе на 12,3%."Москва становится одним из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. По поручению Сергея Собянина город поддерживает локализацию фармацевтических производств и предоставляет компаниям свыше 20 мер поддержки. С 2022 года льготными инвестиционными кредитами Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства воспользовались 19 предприятий из сферы медицины и фармакологии. На проекты развития они привлекли свыше 90 миллиардов рублей — это около 40% от общего объема льготных инвестиционных кредитов", - сказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Заммэра отметил, что с помощью поддержки Москвы заводы смогут купить примерно 300 единиц оборудования и организовать более 5 тысяч новых рабочих мест.Так, одна из ведущих фармкомпаний "Биннофарм Групп" воспользовалась помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде компенсации части процентов по инвесткредиту в размере 1,5 миллиарда рублей. Сейчас в компании идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител. Первыми к выводу на рынок России планируются препараты для лечения ревматоидного артрита и остеопороза.По словам министра правительства Москвы, главы столичного ДИПП Анатолия Гарбузова, привлеченные с помощью фонда средства, компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры."Например, предприятия из сектора медицины и фармакологии благодаря льготным инвесткредитам смогут построить, реконструировать или приобрести более 200 тысяч квадратных метров промышленных площадей", – подчеркнул Гарбузов.Для того, чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.Всего в прошлом году благодаря льготным инвестиционным кредитам компании в Москве привлекли примерно 120 миллиардов рублей. В этом году условия промышленного кредитования в городе изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации.
https://ria.ru/20250315/predpriyatiya-2005113589.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Более 90 млрд рублей привлекли медпредприятия Москвы

Свыше 90 млрд рублей привлекли медпредприятия столицы

© ANTYPENKO YAKOVПроизводство медикаментов на предприятии "Р-Фарм"
Производство медикаментов на предприятии Р-Фарм - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© ANTYPENKO YAKOV
Производство медикаментов на предприятии "Р-Фарм". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Финансовую поддержку столичного правительства получили 19 компаний из сферы медицины и фармакологии, которые привлекли на проекты развития более 90 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что производство медикаментов выросло в мегаполисе в январе на 12,3%.
"Москва становится одним из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. По поручению Сергея Собянина город поддерживает локализацию фармацевтических производств и предоставляет компаниям свыше 20 мер поддержки. С 2022 года льготными инвестиционными кредитами Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства воспользовались 19 предприятий из сферы медицины и фармакологии. На проекты развития они привлекли свыше 90 миллиардов рублей — это около 40% от общего объема льготных инвестиционных кредитов", - сказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Заммэра отметил, что с помощью поддержки Москвы заводы смогут купить примерно 300 единиц оборудования и организовать более 5 тысяч новых рабочих мест.
Высокотехнологичные предприятия Москвы привлекли около 11 млрд руб кредитов - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Высокотехнологичные предприятия Москвы привлекли около 11 млрд руб кредитов
15 марта, 12:00
Так, одна из ведущих фармкомпаний "Биннофарм Групп" воспользовалась помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде компенсации части процентов по инвесткредиту в размере 1,5 миллиарда рублей. Сейчас в компании идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител. Первыми к выводу на рынок России планируются препараты для лечения ревматоидного артрита и остеопороза.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного ДИПП Анатолия Гарбузова, привлеченные с помощью фонда средства, компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.
"Например, предприятия из сектора медицины и фармакологии благодаря льготным инвесткредитам смогут построить, реконструировать или приобрести более 200 тысяч квадратных метров промышленных площадей", – подчеркнул Гарбузов.
Для того, чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.
Всего в прошлом году благодаря льготным инвестиционным кредитам компании в Москве привлекли примерно 120 миллиардов рублей. В этом году условия промышленного кредитования в городе изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации.
Производство продуктов питания в столице стабильно растет - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Ликсутов: производство продуктов питания в столице стабильно растет
14 марта, 10:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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