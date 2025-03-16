https://ria.ru/20250316/moryaki-podvodniki-1933941111.html

День моряка-подводника в России

День моряка-подводника 2025: история, традиции и развитие подводного флота России

День моряка-подводника в России

19 марта в России отмечается День моряка-подводника, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых РИА Новости, 16.03.2025

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2025-03-16T12:04:00+03:00

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19 марта в России отмечается День моряка-подводника, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Рождение флотаДата для проведения профессионального праздника выбрана не случайно. 19 марта (6 марта по старому стилю) 1906 года подводные лодки в русском флоте были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. Об этом свидетельствует приказ по Морскому ведомству № 52 от 24 марта (11 марта по старому стилю) 1906 года, подписанный морским министром, в котором говорится: "Государь Император [Николай II], в шестой день марта сего года, Высочайше повелеть соизволил… включить в классификацию судов военного флота разряд подводных лодок". Этот день считается официальной датой рождения подводных сил российского флота. На рубеже XIX–XX веков практически все ведущие державы только приступили к строительству подводного флота. Хотя в России в XIX веке было построено несколько экспериментальных подводных лодок и даже серия из 50 сверхмалых субмарин, предназначавшихся для обороны морских крепостей, все же конструирование и постройка подводных лодок, как одно из важнейших направлений военного судостроения, зародилось в стране в первом десятилетии XX века. Герои глубинПервой российской боевой подводной лодкой, вошедшей в состав флота, был "Дельфин" ("Миноносец № 113"), постройка и испытания которой были завершены в 1903 году. Первые подводные корабли в России называли миноносцами, или полуподводными судами. Настоящее название – подводная лодка – было установлено только в 1906 году. Впервые подводные лодки как новый разряд кораблей, еще не получивший официального признания, приняли участие в боевых действиях в русско-японской войне. Серия подводных лодок из 13 единиц, так называемая "рыбья серия" (по названиям "Дельфин", "Скат", "Налим", и т.д.), в 1904 году была переброшена по железной дороге на Дальний Восток для участия в войне с Японией. Наличие русских подводных лодок в составе сил, предназначенных для обороны Владивостока, заставило противника отказаться от действий против русской военно-морской базы. Формирование первого соединения подводных сил – бригады подводных лодок в составе Балтийского флота – относится к 1911 году. Бригада базировалась в Либаве (ныне Лиепая, Латвия) и состояла из 11 подлодок, плавучих баз "Хабаровск" и "Европа". В ходе Первой мировой войны (1914-1918) подлодки использовались для борьбы на морских коммуникациях. К концу военных действий сформировался самостоятельный род флота – подводные силы, который мог решать задачи как тактического, так и оперативного характера. Начальным этапом в истории советского подводного кораблестроения стали 1920-1926 годы, когда на одном из черноморских заводов была осуществлена сборка нескольких малых подводных лодок, закупленных за рубежом в годы Первой мировой войны. В 1930-1939 годах флот СССР пополнился 20 большими, 80 средними, 60 малыми подводными лодками и 20 подводными минными заградителями. К началу Великой Отечественной войны (1941-1945) в составе четырех флотов имелось 218 подводных лодок, из них 211 советской постройки. За годы войны их экипажами было потоплено около 100 боевых кораблей и уничтожено свыше 200 транспортов. Более шести тысяч подводников были награждены орденами и медалями, а 21 подводник удостоился звания Героя Советского Союза. В послевоенные годы началось интенсивное развитие предприятий, строивших подводные лодки. Одновременно с этим были развернуты работы и по созданию новых пунктов базирования подводных лодок на всех флотах, прежде всего на Северном и Тихоокеанском. В 1958 году в боевой состав флота вошла первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) "К-3" ("Ленинский комсомол"), а через 10 лет ВМФ располагал уже более чем 50 атомными подводными лодками. Внедрение на подлодки ядерных энергетических установок дало им неограниченную автономность плавания. В 1967 году в состав ВМФ вошли первые ракетные подводные крейсера стратегического назначения (атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами). С оснащением подводных лодок баллистическими и крылатыми ракетами – носителями ядерного оружия, появлением на подводных лодках ядерных энергетических установок подводные силы вышли в океан и стали главной ударной силой ВМФ, обладающей высокой мобильностью, скрытностью, способностью решать оперативно-стратегические и стратегические задачи. Десятилетия глобального противостояния в мировом океане в период "холодной войны" стали завершающим этапом становления национальной подводной школы, временем развития подводных сил отечественного ВМФ превратившихся в главный род сил флота, который в настоящее время является важнейшим аргументом страны в укреплении безопасности на море. Основу современных подводных сил ВМФ России составляют современные атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами морского базирования и крылатыми ракетами. В состав сил включены также и дизель-электрические (неатомные) подводные лодки. Подводные силы как ударная сила флота обладают рядом свойств, определяющих их преимущество в вооруженной борьбе на море: скрытность действий, способность вести боевые действия в любых районах Мирового океана, способность наносить мощные ракетно-ядерные удары по важным в военном отношении объектам противника и наиболее эффективно вести боевые действия против боевых надводных кораблей, подводных лодок, транспортов и судов противника. Они обладают способностью действовать подо льдами Арктического бассейна и малой зависимостью от гидрометеорологических условий в районе боевых действий. Организационно подводные лодки входят в состав всех флотов. Наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский флоты. Сегодня подводные лодки различных классов продолжают нести боевое дежурство и боевую службу в рамках системы обеспечения национальной безопасности России. Наличие современного подводного флота позволяет России оставаться в числе крупнейших морских держав. Поэтому создание подводных лодок продолжается и сегодня. В настоящее время завершено строительство атомных подводных ракетоносцев серии "Ясень" и "Борей". За этой серией пошли корабли усовершенствованных проектов - "Борей-А" и "Ясень-М". Это технически более сложные атомоходы с интеллектуализацией боевых действий, с внедрением передовых информационных технологий и радиоэлектронным вооружением. Они обладают новыми характеристиками с точки зрения физических полей, систем управления оружием, маневренных свойств. Технологии будущегоНаряду со строительством подводных лодок четвертого поколения уже ведутся работы над созданием АПЛ пятого поколения. Лодки проекта "Хаски", объединяющие в себе возможности многоцелевой и стратегической подлодки, будут предназначены для стратегического сдерживания и уничтожения надводных кораблей/субмарин, разведки, а также нанесения ударов по наземным целям высокоточным оружием. В подводных силах России также идет обновление и неатомной составляющей – строятся дизель-электрические подводные лодки проекта "Варшавянка". За незаметность "Варшавянку" в НАТО называют "черной дырой в океане". Значительная огневая мощь и высокая скрытность позволили проекту стать одним из лучших в мире среди неатомных субмарин. Параллельно с "Варшавянками" строится серия неатомных дизель-электрических подводных лодок следующего поколения (IV поколения), проекта 677 "Лада". По оценке Минобороны РФ, эти лодки являются самыми современными и перспективными российскими неатомными подводными кораблями "с точки зрения боевой эффективности и ряда других тактико-технических характеристик". Кроме того, субмарины имеют скромные размеры, позволяющие использовать ее как на мелководье, так и на больших глубинах. Головная подводная лодка этого проекта "Санкт-Петербург" была принята в состав ВМФ России, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте. В сентябре 2021 года она завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе Военно-морского флота России. Параллельно со строительством подводных лодок новых поколений развивается система поисково-спасательного обеспечения действий подводных сил ВМФ России.День подводникаВ День моряка-подводника в главных базах и пунктах базирования флотов проходят торжественные мероприятия, на которых отдается заслуженная дань уважения всем поколениям подводников. Традиционно День моряка-подводника отмечают не только военные, но и конструкторы, строители подводных лодок, судоремонтники – все, кто обеспечивает строительство, ремонт и поддержание боевой готовности подводного флота. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, россия, дальний восток, япония, николай i, нато, день моряка-подводника