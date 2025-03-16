https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005350968.html

Европа хочет отправить на Украину более десяти тысяч миротворцев, пишут СМИ

Европа хочет отправить на Украину более десяти тысяч миротворцев, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

Европа хочет отправить на Украину более десяти тысяч миротворцев, пишут СМИ

Европейцы планируют разместить на Украине миротворческую группировку численностью, превосходящей 10 тысяч военнослужащих, утверждает британская газета Times со... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:33:00+03:00

2025-03-16T17:33:00+03:00

2025-03-16T17:33:00+03:00

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кир стармер

сергей лавров

эммануэль макрон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Европейцы планируют разместить на Украине миротворческую группировку численностью, превосходящей 10 тысяч военнослужащих, утверждает британская газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". "Численность окончательной (миротворческой - ред.) группировки (на Украине - ред.) будет "свыше 10 тысяч", - пишет Times со ссылкой на источник. При этом, как сообщили газете источники в британском правительстве, хотя основную часть контингента, согласно планам, предоставят Франция и Великобритания, британский премьер-министр Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего числа" стран, чем те три, которые изначально предложили предоставить наземные войска. Отмечается, что около 35 стран согласились поставлять оружие, а также оказывать материально-техническую и разведывательную поддержку планируемой европейской миссии. Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, сергей лавров, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)