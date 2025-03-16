Европа хочет отправить на Украину более десяти тысяч миротворцев, пишут СМИ
Times: европейцы планируют разместить на Украине более 10 тысяч миротворцев
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Европейцы планируют разместить на Украине миротворческую группировку численностью, превосходящей 10 тысяч военнослужащих, утверждает британская газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
"Численность окончательной (миротворческой - ред.) группировки (на Украине - ред.) будет "свыше 10 тысяч", - пишет Times со ссылкой на источник.
При этом, как сообщили газете источники в британском правительстве, хотя основную часть контингента, согласно планам, предоставят Франция и Великобритания, британский премьер-министр Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего числа" стран, чем те три, которые изначально предложили предоставить наземные войска.
Отмечается, что около 35 стран согласились поставлять оружие, а также оказывать материально-техническую и разведывательную поддержку планируемой европейской миссии.
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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