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Медведев обратился к Франции и Британии из-за помощи Украине - РИА Новости, 16.03.2025
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21:07 16.03.2025 (обновлено: 21:27 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/medvedev-2005378483.html
Медведев обратился к Франции и Британии из-за помощи Украине
Медведев обратился к Франции и Британии из-за помощи Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Медведев обратился к Франции и Британии из-за помощи Украине
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Францию и Британию в том, что они как страны НАТО хотят предоставить военную помощь Киеву, несмотря... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T21:07:00+03:00
2025-03-16T21:27:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
кир стармер
дмитрий медведев
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Францию и Британию в том, что они как страны НАТО хотят предоставить военную помощь Киеву, несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск альянса на Украине. Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. "Макрон и Стармер притворяются идиотами. Каждый раз им говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы (Франция и Великобритания - ред.) пошлем десятки тысяч - просто признайте - вы хотите дать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО", - написал Медведев в соцсети X. Политик также призвал власти Франции и Великобритании "посоветоваться" с президентом США Дональдом Трампом. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг передавало, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ еще в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
https://ria.ru/20250316/gosduma-2005365841.html
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в мире, украина, россия, франция, кир стармер, дмитрий медведев, эммануэль макрон, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Франция, Кир Стармер, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Медведев обратился к Франции и Британии из-за помощи Украине

Медведев сравнил отправку западных миротворцев на Украину с войной с НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Францию и Британию в том, что они как страны НАТО хотят предоставить военную помощь Киеву, несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск альянса на Украине.
Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
"Макрон и Стармер притворяются идиотами. Каждый раз им говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы (Франция и Великобритания - ред.) пошлем десятки тысяч - просто признайте - вы хотите дать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО", - написал Медведев в соцсети X.
Политик также призвал власти Франции и Великобритании "посоветоваться" с президентом США Дональдом Трампом.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг передавало, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ еще в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России
Вчера, 19:36
 
В миреУкраинаРоссияФранцияКир СтармерДмитрий МедведевЭммануэль МакронНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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