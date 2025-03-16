Где пожарить шашлык в 2025 году: лучшие места Москвы, правила и запреты
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МОСКВА, 16 мар— РИА Новости. С приходом тепла у россиян принято выбираться на природу, в парки, чтобы пожарить шашлыки. Для этого в Москве и других городах есть особые места, где можно устроить пикники. Куда поехать на природу в 2025 году, чтобы беседках или на открытом воздухе сделать на мангале шашлык, платные и бесплатные варианты, правила безопасности - в материале РИА Новости.
Где пожарить шашлык
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве
Отдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве
Место для отдыха на природе и приготовления шашлыка должно быть не только живописным и комфортным, но и отвечать требованиям безопасности.
Лес
Разведение костров в лесу в теплое время года может привести к серьезным последствиям, особенно если на территории региона официально установлен пожароопасный период. В этот период природоохранные структуры особенно пристально следят за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", использование открытого огня (в том числе - и мангалов) находится под запретом “со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова” следующих территориях:
- на участках, занятых хвойным молодняком;
- на гарях;
- на участках поврежденного леса;
- на территории торфяников; в местах, где осуществлялась рубка леса, но которые не были очищены от порубочных остатков или заготовленной древесины;
- на территории с подсохшей травой;
- на участках, расположенных под кронами деревьев.
Если в регионе не установлен строгий запрет на разведение костров в лесах, то использование открытого огня теоретически допускается, но лишь на тех площадках, где место будущего костра окружено специальной защитной полосой (ее ширина при этом составляет не менее полуметра). Также костер должен располагаться на расстоянии минимум 30 метров от лиственных и 100 метров - от хвойных деревьев.
Однако в период действия особого противопожарного режима любые костры в лесу находятся под запретом.
Парк
В городских парках можно устраивать пикники только на специально оборудованных для этого площадках. В Москве насчитывается более 100 точек, где можно жарить шашлыки, их несколько в каждом округе. Выбрать подходящую территорию поближе к дому можно на портале открытых данных правительства Москвы.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтдыхающие жарят мясо в бухте Муравьиная Уссурийского залива в Приморском крае
Отдыхающие жарят мясо в бухте Муравьиная Уссурийского залива в Приморском крае
“На основании п. 66 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных в них, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест”, - комментирует Сергей Агапов, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
Берег реки или озера
Запрещается жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу, где нет специально оборудованного места. Условия для разведения костра следующие:
- Территория вокруг места жарки должна быть очищена и окружена противопожарной минерализованной полосой.
- В радиусе 50 метров от мангала не должно быть никаких объектов: зданий, стогов сена и так далее.
- Огонь не следует разводить вблизи деревьев и кустарников.
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Загородный дом
Многие владельцы дачных участков оборудуют на них места для пикников и жарки мяса. При подготовке территории для установки мангала рекомендуют выбрать небольшую площадь поодаль от дома, других строений и деревьев, и залить ее бетоном. Так мангал будет устойчивым, а искры не упадут на землю, сухие листья и т.д.
Постановление Правительства от 24.10.2022 № 1885 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ" устанавливает новые минимальные расстояния от источника огня до расположенных на участке строений. Мангал или жаровню разрешено установить не менее чем в 5 метрах от ближайшей постройки, при этом зона вокруг них, очищенная от любых горючих материалов, должна составлять не менее 2 метров. В то же время источник открытого огня не должен находиться ближе чем в 15 метрах от зданий.
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“Собственнику (правообладателю) загородного дома необходимо соблюсти установленные требования к обустройству места для жарки шашлыка, расстоянию до ближайшего объекта, хвойного или лиственного леса. Нарушение требований пожарной безопасности влечет административный штраф”, - отмечает Оксана Васильева, к.ю.н., доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Специальные площадки для барбекю
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина готовит мясо на углях на участке в коттеджном поселке в Московской области
Мужчина готовит мясо на углях на участке в коттеджном поселке в Московской области
Тем, кто не мыслит летний отдых без приготовления шашлыков на свежем воздухе, важно помнить, что разведение открытого огня в пределах городской черты (будь то местный парк или берег озера), а также на территориях общего пользования возможно лишь на специально предназначенных для этого площадках.
Подобные зоны часто оборудованы всем необходимым для отдыхающих: столами и скамейками, мангалами, ящиками с песком и контейнерами для оставшегося после отдыха мусора. В некоторых даже есть навесы и беседки. На некоторых из них есть даже информационные щиты с подробными правилами поведения, телефонами аварийных служб и памятками о пожарной безопасности.
Приготовление шашлыка
Популярные места для жарки шашлыка в Москве
Пожарить шашлыки летом можно на территории многих московских парков: для этого там созданы специально оборудованные пикниковые зоны. В общей сложности на территории столицы есть примерно 200 таких площадок. Наиболее популярные из них располагаются на территории парка "Кузьминки-Люблино" (например, на северном берегу Шибаевского пруда), лесопарка “Кусково”, Химкинского лесопарка и в других столичных парках.
Популярные места для жарки шашлыка в СПб
На территории города оборудовано более 40 специальных площадок, где можно провести время на природе и пожарить шашлык (многие из них располагаются в Курортном лесопарке). Часть локаций оборудована рядом с водоемами, что особенно приятно в жаркую погоду. Например, на берегу Финского залива, Суздальских озер, у Сестрорецкого Разлива и так далее.
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Где нельзя жарить шашлык
Существует ряд мест, где разводить костры или огонь в мангале категорически запрещено. Прежде всего это - балконы в домах и квартирах, а также террасы, веранды и другие не предназначенные для этих целей части жилых помещений. Среди гаражей или во дворах жилых домов жарить шашлыки также запрещено.
Пожарить шашлыки в парке, сквере или в лесу в том случае, если на их территории не предусмотрены специальные зоны для проведения пикников, также не получится.
Штрафы за жарку шашлыка в неположенном месте
Нарушение установленных законом требований пожарной безопасности чревато серьезными последствиями, прежде всего - финансовыми. В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, граждане за такой проступок могут получить штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, должностные лица - от 20 000 до 30 000 рублей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 000 до 60 000 рублей, а юрлица - от 300 000 до 400 000 рублей.
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Сумма штрафа будет заметно больше, если в момент совершения нарушения в регионе действует особый противопожарный режим, а также если незаконный костер стал причиной пожара, привел к уничтожению или повреждению чужого имущества либо навредил здоровью других людей.
Правила при жарке шашлыка
Чтобы место для костра считалось безопасным, для установки мангала нужно выбрать ровную площадку, очищенную от сухой травы, в идеале залитую бетоном. Она должна быть расположена не менее чем в пяти метрах от любых строений.
Перед тем, как покинуть место отдыха, нужно убедиться, что огонь полностью потушен. Для этого можно тщательно залить угли водой либо засыпать их землей или песком.
Безопасность при жарке шашлыка
Приготовление мясных колбасок
Для того чтобы избежать несчастных случаев при разведении огня для мангала, следует придерживаться рекомендаций согласно “Правилам противопожарного режима в РФ”, а именно:
- огонь следует разводить в металлической емкости (мангале и так далее). Если пожарить шашлык хочется, а мангала под рукой нет, то место разведения открытого огня должна располагаться в яме, глубина которой - как минимум 30 сантиметров, а радиус - не менее метра;
- нужно учитывать расстояние между источником огня и ближайшими строениями;
- необходимо предусмотреть наличие первичных средств пожаротушения (например, поставить рядом с мангалом емкость с водой или песком);
- запрещается располагать рядом с мангалом легковоспламеняющиеся материалы и оставлять огонь без присмотра.
Даже на короткое время не стоит оставлять источник огня без присмотра. Особую осторожность необходимо соблюдать, если рядом находятся дети.