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Из Суджанского района эвакуировали почти 400 человек
Из Суджанского района эвакуировали почти 400 человек - РИА Новости, 16.03.2025
Из Суджанского района эвакуировали почти 400 человек
Сотрудники МЧС и других ведомств вывезли из Суджанского района Курской области 395 человек, люди обеспечиваются всем необходимым, сообщило в воскресенье МЧС РФ. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:36:00+03:00
2025-03-16T18:36:00+03:00
2025-03-16T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджанский район
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС и других ведомств вывезли из Суджанского района Курской области 395 человек, люди обеспечиваются всем необходимым, сообщило в воскресенье МЧС РФ. "Продолжается эвакуация жителей Суджанского района Курской области. Сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и другими ведомствами вывезены 395 человек. Люди обеспечиваются всем необходимым. В пунктах временного размещения с пострадавшими работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск "Север".
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суджанский район
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Кадры эвакуации из Суджанского района Курской области
Сотрудники МЧС и других ведомств вывезли из Суджанского района Курской области 395 человек, люди обеспечиваются всем необходимым, в пунктах временного размещения с ними работают психологи, сообщили в МЧС России.
2025-03-16T18:36
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россия, суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджанский район, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Суджанского района эвакуировали почти 400 человек
МЧС: из Суджанского района Курской области вывезли 395 человек