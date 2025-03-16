https://ria.ru/20250316/ljudi-2005358315.html

Из Суджанского района эвакуировали почти 400 человек

Из Суджанского района эвакуировали почти 400 человек - РИА Новости, 16.03.2025

Из Суджанского района эвакуировали почти 400 человек

Сотрудники МЧС и других ведомств вывезли из Суджанского района Курской области 395 человек, люди обеспечиваются всем необходимым, сообщило в воскресенье МЧС РФ. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:36:00+03:00

2025-03-16T18:36:00+03:00

2025-03-16T18:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджанский район

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005358512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8756c2f4b970f86bdb3b4190d03e7c23.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС и других ведомств вывезли из Суджанского района Курской области 395 человек, люди обеспечиваются всем необходимым, сообщило в воскресенье МЧС РФ. "Продолжается эвакуация жителей Суджанского района Курской области. Сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и другими ведомствами вывезены 395 человек. Люди обеспечиваются всем необходимым. В пунктах временного размещения с пострадавшими работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск "Север".

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005248799.html

россия

суджанский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры эвакуации из Суджанского района Курской области Сотрудники МЧС и других ведомств вывезли из Суджанского района Курской области 395 человек, люди обеспечиваются всем необходимым, в пунктах временного размещения с ними работают психологи, сообщили в МЧС России. 2025-03-16T18:36 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)