https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005326463.html
Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ
Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ
Жительница села Казачья Локня Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ разбили окно в ее доме и забрали из кошелька последние... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:48:00+03:00
2025-03-16T14:48:00+03:00
2025-03-16T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005327578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb3216e21e505ac807de45f7074c3ff4.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости. Жительница села Казачья Локня Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ разбили окно в ее доме и забрали из кошелька последние 850 рублей и телефон. По словам женщины, она спряталась в сарае. "Так они окно выбили. И там в кошельке в сумке было 850 рублей, и те выгребли последние", - рассказала собеседница. Также, отметила женщина, у нее забрали телефон. "Ну забрали. Они с автоматами десять человек, что я сделаю одна", - подчеркнула жительница курского села. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни, 12 марта.
https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005322821.html
https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005162746.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005327578_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_27c881bd57df678ebb88eb9dcbc4f845.jpg
"Выгребли последние" – жительница Казачьей Локни о мародерстве ВСУ
Эвакуированная жительница курского села Казачья Локня рассказала РИА Новости, как она пряталась от солдат ВСУ, пока те грабили ее дом.
2025-03-16T14:48
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ
Жительница Казачьей Локни: ВСУ выбили окно в доме и забрали телефон и 850 рублей