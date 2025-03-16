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Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
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14:48 16.03.2025 (обновлено: 14:57 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005326463.html
Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ
Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ
Жительница села Казачья Локня Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ разбили окно в ее доме и забрали из кошелька последние... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:48:00+03:00
2025-03-16T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости. Жительница села Казачья Локня Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ разбили окно в ее доме и забрали из кошелька последние 850 рублей и телефон. По словам женщины, она спряталась в сарае. "Так они окно выбили. И там в кошельке в сумке было 850 рублей, и те выгребли последние", - рассказала собеседница. Также, отметила женщина, у нее забрали телефон. "Ну забрали. Они с автоматами десять человек, что я сделаю одна", - подчеркнула жительница курского села. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни, 12 марта.
https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005322821.html
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"Выгребли последние" – жительница Казачьей Локни о мародерстве ВСУ
Эвакуированная жительница курского села Казачья Локня рассказала РИА Новости, как она пряталась от солдат ВСУ, пока те грабили ее дом.
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РИА Новости
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ

Жительница Казачьей Локни: ВСУ выбили окно в доме и забрали телефон и 850 рублей

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости. Жительница села Казачья Локня Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ разбили окно в ее доме и забрали из кошелька последние 850 рублей и телефон.
По словам женщины, она спряталась в сарае.
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"Так они окно выбили. И там в кошельке в сумке было 850 рублей, и те выгребли последние", - рассказала собеседница.
Также, отметила женщина, у нее забрали телефон.
"Ну забрали. Они с автоматами десять человек, что я сделаю одна", - подчеркнула жительница курского села.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни, 12 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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