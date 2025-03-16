https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005326463.html

Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ

Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025

Жительница Казачьей Локни рассказала о мародерстве ВСУ

Жительница села Казачья Локня Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ разбили окно в ее доме и забрали из кошелька последние... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:48:00+03:00

2025-03-16T14:48:00+03:00

2025-03-16T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости. Жительница села Казачья Локня Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ разбили окно в ее доме и забрали из кошелька последние 850 рублей и телефон. По словам женщины, она спряталась в сарае. "Так они окно выбили. И там в кошельке в сумке было 850 рублей, и те выгребли последние", - рассказала собеседница. Также, отметила женщина, у нее забрали телефон. "Ну забрали. Они с автоматами десять человек, что я сделаю одна", - подчеркнула жительница курского села. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни, 12 марта.

https://ria.ru/20250316/kurskaya-2005322821.html

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"Выгребли последние" – жительница Казачьей Локни о мародерстве ВСУ Эвакуированная жительница курского села Казачья Локня рассказала РИА Новости, как она пряталась от солдат ВСУ, пока те грабили ее дом. 2025-03-16T14:48 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)