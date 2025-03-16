https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005352896.html

Более половины жителей Курахово получили российские паспорта

Более половины жителей Курахово получили российские паспорта - РИА Новости, 16.03.2025

Более половины жителей Курахово получили российские паспорта

Более половины жителей освобожденного Курахово в ДНР получили паспорта гражданина Российской Федерации, рассказал РИА Новости начальник отдела имиграционного... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:50:00+03:00

2025-03-16T17:50:00+03:00

2025-03-16T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_80d802a46f3a75141c6a8864d59bd2e0.jpg

КУРАХОВО (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Более половины жителей освобожденного Курахово в ДНР получили паспорта гражданина Российской Федерации, рассказал РИА Новости начальник отдела имиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по ДНР Станислав Чатал. "МВД по ДНР проводит паспортизацию жителей города Курахово. Также в близлежащих поселках граждане обращаются за получением паспорта гражданина Российской Федерации. МВД по ДНР оформляет паспорта гражданин РФ в кратчайшие сроки. В настоящее время более половины жителей города Курахово уже получили свои паспорта", - сказал Чатал. Местные жители отмечают, что ждали долгое время возможности получения российского гражданства. "Очень долго ждали и натерпелись все за это время. И думаем, что будет лучше. Ну, распался Союз, мы жили, но все равно мы в душе так и остались русскими", - поделилась одна из получивших российский паспорт местных жительниц Анжела. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250111/kurakhovo-1993282052.html

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, россия, общество