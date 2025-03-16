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Более половины жителей Курахово получили российские паспорта - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005352896.html
Более половины жителей Курахово получили российские паспорта
Более половины жителей Курахово получили российские паспорта - РИА Новости, 16.03.2025
Более половины жителей Курахово получили российские паспорта
Более половины жителей освобожденного Курахово в ДНР получили паспорта гражданина Российской Федерации, рассказал РИА Новости начальник отдела имиграционного... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:50:00+03:00
2025-03-16T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
общество
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КУРАХОВО (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Более половины жителей освобожденного Курахово в ДНР получили паспорта гражданина Российской Федерации, рассказал РИА Новости начальник отдела имиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по ДНР Станислав Чатал. "МВД по ДНР проводит паспортизацию жителей города Курахово. Также в близлежащих поселках граждане обращаются за получением паспорта гражданина Российской Федерации. МВД по ДНР оформляет паспорта гражданин РФ в кратчайшие сроки. В настоящее время более половины жителей города Курахово уже получили свои паспорта", - сказал Чатал. Местные жители отмечают, что ждали долгое время возможности получения российского гражданства. "Очень долго ждали и натерпелись все за это время. И думаем, что будет лучше. Ну, распался Союз, мы жили, но все равно мы в душе так и остались русскими", - поделилась одна из получивших российский паспорт местных жительниц Анжела. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250111/kurakhovo-1993282052.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
курахово
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курахово, донецкая народная республика, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
Более половины жителей Курахово получили российские паспорта

МВД по ДНР: более половины жителей Курахово получили российские паспорта

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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КУРАХОВО (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Более половины жителей освобожденного Курахово в ДНР получили паспорта гражданина Российской Федерации, рассказал РИА Новости начальник отдела имиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по ДНР Станислав Чатал.
"МВД по ДНР проводит паспортизацию жителей города Курахово. Также в близлежащих поселках граждане обращаются за получением паспорта гражданина Российской Федерации. МВД по ДНР оформляет паспорта гражданин РФ в кратчайшие сроки. В настоящее время более половины жителей города Курахово уже получили свои паспорта", - сказал Чатал.
Кадры из освобожденного Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Местные жители отмечают, что ждали долгое время возможности получения российского гражданства.
"Очень долго ждали и натерпелись все за это время. И думаем, что будет лучше. Ну, распался Союз, мы жили, но все равно мы в душе так и остались русскими", - поделилась одна из получивших российский паспорт местных жительниц Анжела.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
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