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Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену
Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену - РИА Новости, 16.03.2025
Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену
Авиация США в ночь на воскресенье нанесла 47 ударов по Йемену, которые пришлись по его столице Сане и ещё семи провинциям, говорится в сообщении вооруженных сил РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:18:00+03:00
2025-03-16T20:18:00+03:00
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Авиация США в ночь на воскресенье нанесла 47 ударов по Йемену, которые пришлись по его столице Сане и ещё семи провинциям, говорится в сообщении вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в их Telegram-канале."Американский агрессор совершил жестокую агрессию в отношении нашей страны, нанеся 47 ударов по столице Сане и семи провинциям", - отмечается в сообщении.Хуситы обвинили США в мести на стороне Израиля в ответ на "справедливую позицию против голодомора палестинцев".В ответ на это вооруженные силы "Ансар Алла" заявили, что "не прекратят блокировать проход по Красному и Аравийскому морях израильских судов до тех пор, пока Израиль ни снимет запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа", который вступило в силу в начале марта.В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным предпринять решительные действия против хуситов, которых до этого он внёс в список террористических организаций.
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сша, красное море, в мире, йемен, ансар алла
США, Красное море, В мире, Йемен, Ансар Алла
Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену
Хуситы заявили о 47 ударах США по Сане и семи провинциям Йемена