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Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену - РИА Новости, 16.03.2025
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20:18 16.03.2025 (обновлено: 20:43 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/khusity-2005373013.html
Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену
Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену - РИА Новости, 16.03.2025
Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену
Авиация США в ночь на воскресенье нанесла 47 ударов по Йемену, которые пришлись по его столице Сане и ещё семи провинциям, говорится в сообщении вооруженных сил РИА Новости, 16.03.2025
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красное море
в мире
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Авиация США в ночь на воскресенье нанесла 47 ударов по Йемену, которые пришлись по его столице Сане и ещё семи провинциям, говорится в сообщении вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в их Telegram-канале."Американский агрессор совершил жестокую агрессию в отношении нашей страны, нанеся 47 ударов по столице Сане и семи провинциям", - отмечается в сообщении.Хуситы обвинили США в мести на стороне Израиля в ответ на "справедливую позицию против голодомора палестинцев".В ответ на это вооруженные силы "Ансар Алла" заявили, что "не прекратят блокировать проход по Красному и Аравийскому морях израильских судов до тех пор, пока Израиль ни снимет запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа", который вступило в силу в начале марта.В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным предпринять решительные действия против хуситов, которых до этого он внёс в список террористических организаций.
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сша, красное море, в мире, йемен, ансар алла
США, Красное море, В мире, Йемен, Ансар Алла
Хуситы заявили о 47 ударах США по Йемену

Хуситы заявили о 47 ударах США по Сане и семи провинциям Йемена

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Авиация США в ночь на воскресенье нанесла 47 ударов по Йемену, которые пришлись по его столице Сане и ещё семи провинциям, говорится в сообщении вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в их Telegram-канале.
"Американский агрессор совершил жестокую агрессию в отношении нашей страны, нанеся 47 ударов по столице Сане и семи провинциям", - отмечается в сообщении.
Хуситы обвинили США в мести на стороне Израиля в ответ на "справедливую позицию против голодомора палестинцев".
В ответ на это вооруженные силы "Ансар Алла" заявили, что "не прекратят блокировать проход по Красному и Аравийскому морях израильских судов до тех пор, пока Израиль ни снимет запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа", который вступило в силу в начале марта.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным предпринять решительные действия против хуситов, которых до этого он внёс в список террористических организаций.
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Вчера, 20:14
 
СШАКрасное мореВ миреЙеменАнсар Алла
 
 
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