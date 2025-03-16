https://ria.ru/20250316/katar-2005345794.html

Более ста тысяч россиян посетили Катар в 2024 году

Более ста тысяч россиян посетили Катар в 2024 году - РИА Новости, 16.03.2025

Более ста тысяч россиян посетили Катар в 2024 году

Более 100 тысяч россиян посетили Катар в 2024 году, Россия в свою очередь приняла около 11 тысяч катарских туристов, заявил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:44:00+03:00

2025-03-16T16:44:00+03:00

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Более 100 тысяч россиян посетили Катар в 2024 году, Россия в свою очередь приняла около 11 тысяч катарских туристов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "В прошлом году Катар посетили более 100 тысяч российских граждан. Повышается встречный интерес и со стороны катарских подданных – в 2024 году мы приняли около 11 тысяч туристов из вашей страны. Это объяснимо, поскольку Россия сочетает уникальные природно-климатические и культурно-исторические особенности с динамично растущим уровнем индустрии гостеприимства и безопасности", – заявил Мантуров. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани провели пятое заседание совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В ходе заседания стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области торговли, инвестиций и финансов, транспорта и цифровых технологий, а также в гуманитарных проектах, включая культуру, спорт и образование.

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россия, катар, денис мантуров, новости - туризм