Более ста тысяч россиян посетили Катар в 2024 году
Мантуров: более 100 тыс россиян посетили Катар в 2024 году, РФ — 11 тыс катарцев
© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Более 100 тысяч россиян посетили Катар в 2024 году, Россия в свою очередь приняла около 11 тысяч катарских туристов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
"В прошлом году Катар посетили более 100 тысяч российских граждан. Повышается встречный интерес и со стороны катарских подданных – в 2024 году мы приняли около 11 тысяч туристов из вашей страны. Это объяснимо, поскольку Россия сочетает уникальные природно-климатические и культурно-исторические особенности с динамично растущим уровнем индустрии гостеприимства и безопасности", – заявил Мантуров.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани провели пятое заседание совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В ходе заседания стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области торговли, инвестиций и финансов, транспорта и цифровых технологий, а также в гуманитарных проектах, включая культуру, спорт и образование.
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