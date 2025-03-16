https://ria.ru/20250316/israel-2005381091.html

Израиль ограничил работу корреспонденту "Известий" после вопроса об Украине

Израиль ограничил работу корреспонденту "Известий" после вопроса об Украине - РИА Новости, 16.03.2025

Израиль ограничил работу корреспонденту "Известий" после вопроса об Украине

Министерство иностранных дел Израиля ограничило работу журналисту "Известий" Никите Кулюхину после вопроса главе МИД Израиля Гидеону Саару о возможности... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T21:51:00+03:00

2025-03-16T21:51:00+03:00

2025-03-16T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля ограничило работу журналисту "Известий" Никите Кулюхину после вопроса главе МИД Израиля Гидеону Саару о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времен Холокоста, сообщило издание."Корреспонденту "Известий" Никите Кулюхину запретили посещать пресс-конференции МИД Израиля после того, как журналист спросил у Гидеона Саара, будет ли Израиль осуждать Киев за восхваление пособников нацистов времен Холокоста", - говорится в публикации "Известий" в Telegram-канале.Уточняется, что Кулюхин 4 марта задал вопрос главе израильского МИД Саару о том, "будет ли израильская сторона осуждать киевский режим за восхваление пособников нацистов времен Холокоста, таких как (украинский националист Степан - ред.) Бандера, виновных в гибели многих евреев". Тогда Саар ответил, что Израиль проверит информацию и, если необходимо, осудит переименование украинских улиц в честь фашистских главарей."Однако спустя несколько дней израильский МИД устроил корреспонденту "Известий" травлю. За правдивый и честный вопрос Кулюхина назвали пропагандистом", - отмечается в сообщении.Бандера был главарем "Организации украинских националистов"*, одним из инициаторов создания боевого крыла ОУН-"Украинской повстанческой армии"*. Входившие в эти организации боевики действовали против советских войск и сотрудничали с гитлеровцами. Президент России Владимир Путин отмечал, что Бандера виновен в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убиты были и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20250304/zakharova-2003072983.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html

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в мире, израиль, россия, украина, владимир путин, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*