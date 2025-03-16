https://ria.ru/20250316/israel-2005378334.html
Нетаньяху предложил уволить главу Общей службы безопасности Израиля
Нетаньяху предложил уволить главу Общей службы безопасности Израиля - РИА Новости, 16.03.2025
Нетаньяху предложил уволить главу Общей службы безопасности Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что на будущей неделе внесет в правительство предложение об увольнении главы Общей службы безопасности... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T21:02:00+03:00
2025-03-16T21:02:00+03:00
2025-03-16T21:02:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
шабак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что на будущей неделе внесет в правительство предложение об увольнении главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара из-за потери доверия. "Граждане Израиля, мы находимся в разгаре войны за наше существование - войны на семи фронтах. В любое время, а особенно во время такой экзистенциальной войны, премьер-министр должен полностью доверять главе ШАБАК", - заявил премьер в видеообращении. По словам Нетаньяху, со временем у него сформировалось "стойкое недоверие" к Ронену Бару. "В связи с продолжающимся отсутствием доверия я решил на этой неделе внести в правительство предложение о прекращении (нахождения Ронена Бара в - ред.) должности главы ШАБАК", - заключил Нетаньяху.
https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, шабак
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ШАБАК
Нетаньяху предложил уволить главу Общей службы безопасности Израиля
Нетаньяху предложил уволить главу Общей службы безопасности из-за потери доверия