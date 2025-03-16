https://ria.ru/20250316/israel-2005378334.html

Нетаньяху предложил уволить главу Общей службы безопасности Израиля

Нетаньяху предложил уволить главу Общей службы безопасности Израиля - РИА Новости, 16.03.2025

Нетаньяху предложил уволить главу Общей службы безопасности Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что на будущей неделе внесет в правительство предложение об увольнении главы Общей службы безопасности... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T21:02:00+03:00

2025-03-16T21:02:00+03:00

2025-03-16T21:02:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что на будущей неделе внесет в правительство предложение об увольнении главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара из-за потери доверия. "Граждане Израиля, мы находимся в разгаре войны за наше существование - войны на семи фронтах. В любое время, а особенно во время такой экзистенциальной войны, премьер-министр должен полностью доверять главе ШАБАК", - заявил премьер в видеообращении. По словам Нетаньяху, со временем у него сформировалось "стойкое недоверие" к Ронену Бару. "В связи с продолжающимся отсутствием доверия я решил на этой неделе внести в правительство предложение о прекращении (нахождения Ронена Бара в - ред.) должности главы ШАБАК", - заключил Нетаньяху.

https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, шабак