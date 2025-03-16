https://ria.ru/20250316/irkutsk-2005357241.html

В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла "СВОих не бросаем"

В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла "СВОих не бросаем" - РИА Новости, 16.03.2025

В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла "СВОих не бросаем"

В Иркутске прошел II форум волонтёров тыла "СВОих не бросаем", в котором приняли участие 900 человек из 123 добровольческих объединений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:31:00+03:00

2025-03-16T18:31:00+03:00

2025-03-16T19:09:00+03:00

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ИРКУТСК, 16 мар — РИА Новости. В Иркутске прошел II форум волонтёров тыла "СВОих не бросаем", в котором приняли участие 900 человек из 123 добровольческих объединений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В работе форума приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Побирохин. "На мероприятие собрались более 900 волонтёров, представляющих 123 объединения из 31 муниципального образования Иркутской области, а также гости из Республики Бурятия, Новосибирской области и Луганской народной республики", - говорится в сообщении. На форуме представили информацию о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, рассказали о работе центра сопровождения семей участников СВО, о медицинской помощи и социальной реабилитации бойцов и ветеранов СВО. Сейчас Иркутская область оказывает участникам СВО и их семьям 39 видов помощи, из регионального бюджета на эти цели выделяется в год 10,4 миллиарда рублей. Волонтерам помогают в отправке гуманитарных грузов, предоставляют помещения, содействуют в поиске материалов для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей и других вещей, необходимых бойцам СВО. На стратегической сессии для руководителей волонтерских объединений были рассмотрены вопросы о поддержке добровольческих организаций и о перспективах их работы после окончания СВО. Игорь Кобзев вручил волонтерам Благодарственные письма за их работу.

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

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общество, иркутская область, иркутск, россия, игорь кобзев