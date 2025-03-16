Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла "СВОих не бросаем" - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:31 16.03.2025 (обновлено: 19:09 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/irkutsk-2005357241.html
В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла "СВОих не бросаем"
В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла "СВОих не бросаем" - РИА Новости, 16.03.2025
В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла "СВОих не бросаем"
В Иркутске прошел II форум волонтёров тыла "СВОих не бросаем", в котором приняли участие 900 человек из 123 добровольческих объединений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:31:00+03:00
2025-03-16T19:09:00+03:00
надежные люди
общество
иркутская область
иркутск
россия
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005360618_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_28b05eab5ab7d018e09fb26704e2a2e4.jpg
ИРКУТСК, 16 мар — РИА Новости. В Иркутске прошел II форум волонтёров тыла "СВОих не бросаем", в котором приняли участие 900 человек из 123 добровольческих объединений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В работе форума приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Побирохин. "На мероприятие собрались более 900 волонтёров, представляющих 123 объединения из 31 муниципального образования Иркутской области, а также гости из Республики Бурятия, Новосибирской области и Луганской народной республики", - говорится в сообщении. На форуме представили информацию о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, рассказали о работе центра сопровождения семей участников СВО, о медицинской помощи и социальной реабилитации бойцов и ветеранов СВО. Сейчас Иркутская область оказывает участникам СВО и их семьям 39 видов помощи, из регионального бюджета на эти цели выделяется в год 10,4 миллиарда рублей. Волонтерам помогают в отправке гуманитарных грузов, предоставляют помещения, содействуют в поиске материалов для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей и других вещей, необходимых бойцам СВО. На стратегической сессии для руководителей волонтерских объединений были рассмотрены вопросы о поддержке добровольческих организаций и о перспективах их работы после окончания СВО. Игорь Кобзев вручил волонтерам Благодарственные письма за их работу.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
https://ria.ru/20250307/gumpomosch-2003611815.html
иркутская область
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005360618_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e9eddd8764807378e2c8b03d115433c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иркутская область, иркутск, россия, игорь кобзев
Надежные люди, Общество, Иркутская область, Иркутск, Россия, Игорь Кобзев
В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла "СВОих не бросаем"

Девятьсот волонтеров приняли участие в форуме "СВОих не бросаем" в Иркутске

© Фото : Пресс-служба правительства Иркутской областиФорум "СВОих не бросаем", состоявшийся в Иркутске
Форум СВОих не бросаем, состоявшийся в Иркутске - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Иркутской области
Форум "СВОих не бросаем", состоявшийся в Иркутске
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 16 мар — РИА Новости. В Иркутске прошел II форум волонтёров тыла "СВОих не бросаем", в котором приняли участие 900 человек из 123 добровольческих объединений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В работе форума приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Побирохин.
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Не Сырский и не Зеленский". В Киеве раскрыли, кто подпишет капитуляцию
15 марта, 08:00
"На мероприятие собрались более 900 волонтёров, представляющих 123 объединения из 31 муниципального образования Иркутской области, а также гости из Республики Бурятия, Новосибирской области и Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
На форуме представили информацию о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, рассказали о работе центра сопровождения семей участников СВО, о медицинской помощи и социальной реабилитации бойцов и ветеранов СВО. Сейчас Иркутская область оказывает участникам СВО и их семьям 39 видов помощи, из регионального бюджета на эти цели выделяется в год 10,4 миллиарда рублей. Волонтерам помогают в отправке гуманитарных грузов, предоставляют помещения, содействуют в поиске материалов для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей и других вещей, необходимых бойцам СВО.
На стратегической сессии для руководителей волонтерских объединений были рассмотрены вопросы о поддержке добровольческих организаций и о перспективах их работы после окончания СВО. Игорь Кобзев вручил волонтерам Благодарственные письма за их работу.
Активисты Молодой Гвардии Единой России из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Нижегородские активисты МГЕР передали гумпомощь детям Донбасса
7 марта, 13:13
 
Надежные людиОбществоИркутская областьИркутскРоссияИгорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала