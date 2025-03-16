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Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта - РИА Новости, 16.03.2025
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Религия
 
13:00 16.03.2025 (обновлено: 13:28 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/iliy-2005311170.html
Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта
Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта - РИА Новости, 16.03.2025
Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта
Прощание со скончавшимся в ночь с 15 на 16 марта духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:00:00+03:00
2025-03-16T13:28:00+03:00
религия
оптина пустынь
орловская область
переделкино
алексей ноздрин
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Прощание со скончавшимся в ночь с 15 на 16 марта духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) начнётся в Оптиной пустыни в полдень 17 марта и будет продолжаться до отпевания, не прекращаясь на ночь, похороны состоятся 18 марта, сообщили в монастыре. Отпевание схиархимандрита Илия состоится во вторник, 18 марта. Как сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), в монастыре ожидают, что на отпевании будет присутствовать патриарх Кирилл. "Похороны схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоятся 18 марта. Прощание в монастыре со старцем начнется с понедельника 17 марта с 12.00 до отпевания, включая ночное время", – сообщил Telegram-канал монастыря. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20250316/iliy-2005310597.html
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оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, религия, русская православная церковь
Религия, Оптина пустынь, Орловская область, Переделкино, Алексей Ноздрин, Религия, Русская православная церковь
Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта

Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни в полдень 17 марта

© Фото : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустыньСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь
Схиархимандрит Илий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Прощание со скончавшимся в ночь с 15 на 16 марта духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) начнётся в Оптиной пустыни в полдень 17 марта и будет продолжаться до отпевания, не прекращаясь на ночь, похороны состоятся 18 марта, сообщили в монастыре.
Отпевание схиархимандрита Илия состоится во вторник, 18 марта. Как сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), в монастыре ожидают, что на отпевании будет присутствовать патриарх Кирилл.
«
"Похороны схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоятся 18 марта. Прощание в монастыре со старцем начнется с понедельника 17 марта с 12.00 до отпевания, включая ночное время", – сообщил Telegram-канал монастыря.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия
Вчера, 12:56
 
РелигияОптина пустыньОрловская областьПеределкиноАлексей НоздринРелигияРусская православная церковь
 
 
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