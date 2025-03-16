Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта
Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни в полдень 17 марта
Схиархимандрит Илий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Прощание со скончавшимся в ночь с 15 на 16 марта духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) начнётся в Оптиной пустыни в полдень 17 марта и будет продолжаться до отпевания, не прекращаясь на ночь, похороны состоятся 18 марта, сообщили в монастыре.
Отпевание схиархимандрита Илия состоится во вторник, 18 марта. Как сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), в монастыре ожидают, что на отпевании будет присутствовать патриарх Кирилл.
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"Похороны схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоятся 18 марта. Прощание в монастыре со старцем начнется с понедельника 17 марта с 12.00 до отпевания, включая ночное время", – сообщил Telegram-канал монастыря.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.