https://ria.ru/20250316/iliy-2005311170.html

Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта

Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта - РИА Новости, 16.03.2025

Прощание со схиархимандритом Илием начнется в Оптиной пустыни 17 марта

Прощание со скончавшимся в ночь с 15 на 16 марта духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:00:00+03:00

2025-03-16T13:00:00+03:00

2025-03-16T13:28:00+03:00

религия

оптина пустынь

орловская область

переделкино

алексей ноздрин

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Прощание со скончавшимся в ночь с 15 на 16 марта духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) начнётся в Оптиной пустыни в полдень 17 марта и будет продолжаться до отпевания, не прекращаясь на ночь, похороны состоятся 18 марта, сообщили в монастыре. Отпевание схиархимандрита Илия состоится во вторник, 18 марта. Как сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), в монастыре ожидают, что на отпевании будет присутствовать патриарх Кирилл. "Похороны схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоятся 18 марта. Прощание в монастыре со старцем начнется с понедельника 17 марта с 12.00 до отпевания, включая ночное время", – сообщил Telegram-канал монастыря. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20250316/iliy-2005310597.html

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Ольга Фомченкова

оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, религия, русская православная церковь