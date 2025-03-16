https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005350436.html

При украинском обстреле Горловки пострадал подросток

При украинском обстреле Горловки пострадал подросток - РИА Новости, 16.03.2025

При украинском обстреле Горловки пострадал подросток

Подросток получил ранения из-за обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:27:00+03:00

2025-03-16T17:27:00+03:00

2025-03-16T17:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Подросток получил ранения из-за обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие артобстрела поселка шахты имени Ленина (Центрально-Городской район Горловки) с позиций украинских террористов ранен подросток", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Как сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 15.50 мск по 16.50 мск воскресенья украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном исполнении, а также один БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия