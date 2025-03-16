https://ria.ru/20250316/evakuatsiya-2005311887.html

Появились кадры эвакуации мирных жителей из Курской области

Появились кадры эвакуации мирных жителей из Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

Появились кадры эвакуации мирных жителей из Курской области

Минобороны РФ показало видео эвакуации мирных жителей из Суджанского района Курской области российскими военнослужащими. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:07:00+03:00

2025-03-16T13:07:00+03:00

2025-03-16T13:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

суджа

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005310325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd70829bc1649c68fca0b83b3af0c635.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео эвакуации мирных жителей из Суджанского района Курской области российскими военнослужащими. "Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области из недавно освобожденного города Суджа продолжают непрерывно эвакуировать мирных граждан в безопасные районы... Люди берут с собой самое необходимое в надежде, что потом вернутся в родные дома", - сказано в сообщении министерства. В Минобороны напомнили, что ВСУ били по жилым домам и объектам населенных пунктов артиллерией и дронами-камикадзе. Уточняется, что на приведенных кадрах военнослужащие эвакуировали в безопасное место около 40 человек, включая тех, кому особенно тяжело передвигаться. Среди эвакуированных были и лежачие больные. На видео попали люди в основном пенсионного возраста, в частности - на инвалидных колясках. По прибытии в безопасное место все граждане получили необходимую медицинскую помощь и поддержку, заключили в оборонном ведомстве. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

https://ria.ru/20250314/sudzha-2005062955.html

курская область

суджанский район

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области Минобороны России показало кадры эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области военнослужащими группировки войск «Север» 2025-03-16T13:07 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджанский район, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность