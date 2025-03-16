https://ria.ru/20250316/evakuatsiya-2005311887.html
Появились кадры эвакуации мирных жителей из Курской области
Появились кадры эвакуации мирных жителей из Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
Появились кадры эвакуации мирных жителей из Курской области
Минобороны РФ показало видео эвакуации мирных жителей из Суджанского района Курской области российскими военнослужащими. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:07:00+03:00
2025-03-16T13:07:00+03:00
2025-03-16T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
суджа
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео эвакуации мирных жителей из Суджанского района Курской области российскими военнослужащими. "Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области из недавно освобожденного города Суджа продолжают непрерывно эвакуировать мирных граждан в безопасные районы... Люди берут с собой самое необходимое в надежде, что потом вернутся в родные дома", - сказано в сообщении министерства. В Минобороны напомнили, что ВСУ били по жилым домам и объектам населенных пунктов артиллерией и дронами-камикадзе. Уточняется, что на приведенных кадрах военнослужащие эвакуировали в безопасное место около 40 человек, включая тех, кому особенно тяжело передвигаться. Среди эвакуированных были и лежачие больные. На видео попали люди в основном пенсионного возраста, в частности - на инвалидных колясках. По прибытии в безопасное место все граждане получили необходимую медицинскую помощь и поддержку, заключили в оборонном ведомстве. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005310325_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e10c45008739bcf7f278dc846d21510.jpg
Эвакуация мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области
Минобороны России показало кадры эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области военнослужащими группировки войск «Север»
2025-03-16T13:07
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджанский район, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Суджа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Появились кадры эвакуации мирных жителей из Курской области
Минобороны показало видео эвакуации мирных жителей из Курской области
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео эвакуации мирных жителей из Суджанского района Курской области российскими военнослужащими.
"Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области
из недавно освобожденного города Суджа
продолжают непрерывно эвакуировать мирных граждан в безопасные районы... Люди берут с собой самое необходимое в надежде, что потом вернутся в родные дома", - сказано в сообщении министерства.
В Минобороны напомнили, что ВСУ
били по жилым домам и объектам населенных пунктов артиллерией и дронами-камикадзе.
Уточняется, что на приведенных кадрах военнослужащие эвакуировали в безопасное место около 40 человек, включая тех, кому особенно тяжело передвигаться. Среди эвакуированных были и лежачие больные. На видео попали люди в основном пенсионного возраста, в частности - на инвалидных колясках.
По прибытии в безопасное место все граждане получили необходимую медицинскую помощь и поддержку, заключили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.