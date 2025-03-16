Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта
Эрдоган поддержал инициативы Трампа по завершению конфликта на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера.
Разговор состоялся в воскресенье, президенты обсудили двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы.
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"Президент Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Турцией и США по всем вопросам. Также он заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщила администрация в пресс-релизе.
Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.
Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил в воскресенье его спецпосланник Стив Уиткофф.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.