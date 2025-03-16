https://ria.ru/20250316/erdogan-2005348494.html

Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта

Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта - РИА Новости, 16.03.2025

Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:09:00+03:00

2025-03-16T17:09:00+03:00

2025-03-16T17:24:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера.Разговор состоялся в воскресенье, президенты обсудили двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы."Президент Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Турцией и США по всем вопросам. Также он заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщила администрация в пресс-релизе.Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил в воскресенье его спецпосланник Стив Уиткофф.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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