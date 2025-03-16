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Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 16.03.2025 (обновлено: 17:24 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/erdogan-2005348494.html
Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта
Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта - РИА Новости, 16.03.2025
Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:09:00+03:00
2025-03-16T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
сша
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СТАМБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера.Разговор состоялся в воскресенье, президенты обсудили двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы."Президент Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Турцией и США по всем вопросам. Также он заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщила администрация в пресс-релизе.Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил в воскресенье его спецпосланник Стив Уиткофф.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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в мире, украина, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, сша, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, США, Стив Уиткофф
Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта

Эрдоган поддержал инициативы Трампа по завершению конфликта на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера.
Разговор состоялся в воскресенье, президенты обсудили двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы.
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Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
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"Президент Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Турцией и США по всем вопросам. Также он заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщила администрация в пресс-релизе.
Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.
Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил в воскресенье его спецпосланник Стив Уиткофф.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияСШАСтив Уиткофф
 
 
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