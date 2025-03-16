https://ria.ru/20250316/efimov-2005249953.html

Ефимов: участок земли в Басманном районе ждет реорганизация по КРТ

Ефимов: участок земли в Басманном районе ждет реорганизация по КРТ - РИА Новости, 16.03.2025

Ефимов: участок земли в Басманном районе ждет реорганизация по КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве будет реорганизован участок на Нижней Красносельской улице, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:12:00+03:00

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2025-03-16T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве будет реорганизован участок на Нижней Красносельской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Проек решения размещен на сайте городского правительства."Современное деловое пространство появится в районе Басманный. В рамках реорганизации участка площадью 1,23 гектара построят офисный комплекс с помещениями различного назначения. Инвестиции в проект оцениваются в 27,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 786 миллионов рублей. В итоге город получит около 1,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участок находится рядом со станциями метро "Красносельская" и "Бауманская".Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на Нижней Красносельской улице будет возведена общественно-деловая недвижимость площадью 59,4 тысячи квадратных метров, а также будут проложены новые дороги и обустроены пешеходные переходы.Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог в Москве по программе КРТ.

https://ria.ru/20250315/efimov-2005137792.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы