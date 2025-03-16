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Подразделения "Днепр" уничтожили до 90 боевиков ВСУ

Подразделения "Днепр" уничтожили до 90 боевиков ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025

Подразделения "Днепр" уничтожили до 90 боевиков ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:28:00+03:00

2025-03-16T13:28:00+03:00

2025-03-16T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад береговой обороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Никольское, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область