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Подразделения "Днепр" уничтожили до 90 боевиков ВСУ
Подразделения "Днепр" уничтожили до 90 боевиков ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
Подразделения "Днепр" уничтожили до 90 боевиков ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:28:00+03:00
2025-03-16T13:28:00+03:00
2025-03-16T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад береговой обороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Никольское, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Подразделения "Днепр" уничтожили до 90 боевиков ВСУ
"Днепр" уничтожил до 90 боевиков ВСУ в Херсонской и Запорожской областях