СМИ: ряд ключевых демократов поддержали пошлины, введенные Трампом
Axios: ряд ключевых демократов поддерживают введение Трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ряд ключевых американских политиков-демократов поддерживают введение президентом-республиканцем Дональдом Трампом пошлин на импорт в США, считая, что необходимо внести пошлины и в повестку Демократической партии, сообщает портал Axios со ссылкой на демократов.
"Пошлины президента Трампа сотрясают экономику и притягивают к себе атаки со стороны демократов. Однако некоторые ключевые члены партии в значительной степени поддерживают его подход, утверждая, что демократам нужно (включить - ред.) в свою повестку пошлины, чтобы вернуть себе обратно голоса рабочего класса", - говорится в публикации на портале.
По словам конгрессмена-демократа от штата Мэн Джареда Голдена, который предложил ввести пошлины на импорт всех товаров в США в размере 10%, демократы до сих пор "не уловили", что мир меняется.
"Я не утверждаю, что нам стоит принять пошлины в качестве части стратегии кампании. Я утверждаю, что мы должны сделать это, основываясь на преимуществах этой политики и на том, что хорошо для американского рабочего класса", - отметил он в комментарии порталу.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Также Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и намерены принимать "зеркальные" меры против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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