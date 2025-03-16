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СМИ: ряд ключевых демократов поддержали пошлины, введенные Трампом - РИА Новости, 16.03.2025
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15:48 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/demokraty-2005338794.html
СМИ: ряд ключевых демократов поддержали пошлины, введенные Трампом
СМИ: ряд ключевых демократов поддержали пошлины, введенные Трампом - РИА Новости, 16.03.2025
СМИ: ряд ключевых демократов поддержали пошлины, введенные Трампом
Ряд ключевых американских политиков-демократов поддерживают введение президентом-республиканцем Дональдом Трампом пошлин на импорт в США, считая, что необходимо РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:48:00+03:00
2025-03-16T15:48:00+03:00
сша
канада
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ряд ключевых американских политиков-демократов поддерживают введение президентом-республиканцем Дональдом Трампом пошлин на импорт в США, считая, что необходимо внести пошлины и в повестку Демократической партии, сообщает портал Axios со ссылкой на демократов. "Пошлины президента Трампа сотрясают экономику и притягивают к себе атаки со стороны демократов. Однако некоторые ключевые члены партии в значительной степени поддерживают его подход, утверждая, что демократам нужно (включить - ред.) в свою повестку пошлины, чтобы вернуть себе обратно голоса рабочего класса", - говорится в публикации на портале. По словам конгрессмена-демократа от штата Мэн Джареда Голдена, который предложил ввести пошлины на импорт всех товаров в США в размере 10%, демократы до сих пор "не уловили", что мир меняется. "Я не утверждаю, что нам стоит принять пошлины в качестве части стратегии кампании. Я утверждаю, что мы должны сделать это, основываясь на преимуществах этой политики и на том, что хорошо для американского рабочего класса", - отметил он в комментарии порталу. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Также Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и намерены принимать "зеркальные" меры против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://ria.ru/20250316/tramp-2005303110.html
https://ria.ru/20250315/poshliny-2005172844.html
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сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
СМИ: ряд ключевых демократов поддержали пошлины, введенные Трампом

Axios: ряд ключевых демократов поддерживают введение Трампом пошлин на импорт

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ряд ключевых американских политиков-демократов поддерживают введение президентом-республиканцем Дональдом Трампом пошлин на импорт в США, считая, что необходимо внести пошлины и в повестку Демократической партии, сообщает портал Axios со ссылкой на демократов.
"Пошлины президента Трампа сотрясают экономику и притягивают к себе атаки со стороны демократов. Однако некоторые ключевые члены партии в значительной степени поддерживают его подход, утверждая, что демократам нужно (включить - ред.) в свою повестку пошлины, чтобы вернуть себе обратно голоса рабочего класса", - говорится в публикации на портале.
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По словам конгрессмена-демократа от штата Мэн Джареда Голдена, который предложил ввести пошлины на импорт всех товаров в США в размере 10%, демократы до сих пор "не уловили", что мир меняется.
"Я не утверждаю, что нам стоит принять пошлины в качестве части стратегии кампании. Я утверждаю, что мы должны сделать это, основываясь на преимуществах этой политики и на том, что хорошо для американского рабочего класса", - отметил он в комментарии порталу.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Также Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и намерены принимать "зеркальные" меры против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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СШАКанадаКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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