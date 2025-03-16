https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html

Правительство Венгрии опубликовало бюллетень о вступлении Украины в ЕС

Правительство Венгрии опубликовало бюллетень о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 16.03.2025

Правительство Венгрии опубликовало бюллетень о вступлении Украины в ЕС

Правительство Венгрии опубликовало бюллетень национальной консультации о вступлении Украины в Евросоюз, которая продлится с середины апреля до конца мая. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:47:00+03:00

2025-03-16T18:47:00+03:00

2025-03-16T18:47:00+03:00

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 16 мар — РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало бюллетень национальной консультации о вступлении Украины в Евросоюз, которая продлится с середины апреля до конца мая. Национальная консультация будет состоять из одного вопроса "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Евросоюз", на который можно ответить только "да" или "нет". Образец бюллетеня размещен на странице венгерского правительства в соцсети Facebook*.Парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги в эфире радио Kossuth заявил, что рассылка анкет начнется в середине апреля и продлится до конца мая. Венгерский премьер Виктор Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Правительство Венгрии с 2010 года 14 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем, в национальной консультации принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз