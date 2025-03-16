https://ria.ru/20250316/biryukov-2005567675.html

Бирюков поздравил работников ЖКХ Москвы с профессиональным праздником

Бирюков поздравил работников ЖКХ Москвы с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.03.2025

Бирюков поздравил работников ЖКХ Москвы с профессиональным праздником

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил специалистов городских служб с профессиональным праздником, отметив их вклад в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-16T18:49:00+03:00

2025-03-16T18:49:00+03:00

2025-03-17T18:49:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил специалистов городских служб с профессиональным праздником, отметив их вклад в достижение столицей лидерства по комфорту городской среды. День работников жилищно-коммунального хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. "Сегодня российская столица – лидер по формированию комфортной городской среды и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры, пример успешного стратегического развития мегаполиса, город, на передовой опыт которого равняются. И в этом есть личная заслуга каждого специалиста", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что за последние годы столичные коммунальщики доказали, что способны не только надежно обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса, но и могут на высочайшем уровне решать задачи государственной важности. "Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким и новых профессиональных успехов во благо российской столицы и ее жителей", - подчеркнул Бирюков.

https://ria.ru/20250315/moskva-2005170451.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков