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Бирюков поздравил работников ЖКХ Москвы с профессиональным праздником
Бирюков поздравил работников ЖКХ Москвы с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.03.2025
Бирюков поздравил работников ЖКХ Москвы с профессиональным праздником
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил специалистов городских служб с профессиональным праздником, отметив их вклад в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-16T18:49:00+03:00
2025-03-16T18:49:00+03:00
2025-03-17T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил специалистов городских служб с профессиональным праздником, отметив их вклад в достижение столицей лидерства по комфорту городской среды. День работников жилищно-коммунального хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. "Сегодня российская столица – лидер по формированию комфортной городской среды и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры, пример успешного стратегического развития мегаполиса, город, на передовой опыт которого равняются. И в этом есть личная заслуга каждого специалиста", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что за последние годы столичные коммунальщики доказали, что способны не только надежно обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса, но и могут на высочайшем уровне решать задачи государственной важности. "Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким и новых профессиональных успехов во благо российской столицы и ее жителей", - подчеркнул Бирюков.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков поздравил работников ЖКХ Москвы с профессиональным праздником
Заммэра Москвы Бирюков поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил специалистов городских служб с профессиональным праздником, отметив их вклад в достижение столицей лидерства по комфорту городской среды.
День работников жилищно-коммунального хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.
"Сегодня российская столица – лидер по формированию комфортной городской среды и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры, пример успешного стратегического развития мегаполиса, город, на передовой опыт которого равняются. И в этом есть личная заслуга каждого специалиста", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что за последние годы столичные коммунальщики доказали, что способны не только надежно обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса, но и могут на высочайшем уровне решать задачи государственной важности.
"Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким и новых профессиональных успехов во благо российской столицы и ее жителей", - подчеркнул Бирюков.