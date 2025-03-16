https://ria.ru/20250316/avtomobili-1766268443.html

Как изменятся цены на авто в 2025 году: прогноз экспертов

Цены на автомобили 2025 прогнозы автодилеров, что будет с рынком, спрос на авто

Как изменятся цены на авто в 2025 году: прогноз экспертов

Вырастут ли цены на автомобили в 2025 году, что будет с рынком запчастей для авто, как повлияла отмена обязательного техосмотра для физических лиц на стоимость... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:41:00+03:00

2025-03-16T17:41:00+03:00

2025-03-16T17:41:00+03:00

экономика

авто

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вырастут ли цены на автомобили в 2025 году, что будет с рынком запчастей для авто, как повлияла отмена обязательного техосмотра для физических лиц на стоимость услуг СТО, упадут ли продажи подержанных машин, прогнозы экспертов – в материале РИА Новости. Прогноз цен на автомобилиВ 2025 году по прогнозам экспертов цены на автомобили в России продолжат расти. "Основные причины – повышение утилизационного сбора, который с 1 января 2025 года увеличился на 10–20% в зависимости от категории транспортного средства. Это затрагивает как легковые, так и грузовые автомобили, прицепы и спецтехнику. Например, для легковых машин с объемом двигателя от одного до двух литров ставка утильсбора возросла на 111,2 тысячи рублей, достигнув 667,4 тысячи рублей", – говорит Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн.Кроме того, в Москве с 2025 года повышены ставки транспортного налога. Для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка увеличилась с 12 до 13 рублей за лошадиную силу, а для машин мощностью 100–125 л.с. – с 25 до 28 рублей. Это первое повышение за более чем десять лет, обусловленное накопленной инфляцией свыше 100% за этот период."Если говорить об отечественных автомобилях, их подорожание будет не таким резким. Причина в том, что многие компоненты для производства все равно зависят от импорта, а их цена привязана к курсу валют. Импортные авто окажутся в самой сложной ситуации", – считает эксперт.В 2025 году в связи с индексацией утилизационного сбора, ужесточением правил растаможки импортных автомобилей и ростом пошлин на эту процедуру выросла и средняя стоимость нового авто. "По состоянию на февраль текущего года этот показатель достиг отметки в 3,12 млн рублей, динамика роста за год составила 6%. Вторичный рынок традиционно отреагировал на повышение цен в сегменте новых машин спустя несколько месяцев, и к концу прошлого года средний чек на покупку авто с пробегом составил 1,18 млн рублей, увеличившись на 13% год к году. При этом стоимость иномарок и отечественных машин растет почти аналогично: с 22 декабря 2024 года по 3 января 2025 года импортные автомобили подорожали примерно на 100-500 тысяч рублей, отечественные – в среднем на 80 тысяч", – отмечает Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта Альфа-Лизинг. Увеличение прайсов на новые авто, по мнению эксперта, можно ждать уже в марте 2025 года, когда у дилеров закончатся складские запасы и, скорее всего, специальные предложения на их покупку. Поэтому к марту-апрелю текущего года можно ждать 10-12% роста стоимости новых машин, смещения фокуса внимания российских автомобилистов на вторичный рынок, соответственно, и увеличения стоимости авто с пробегом.Ключевым игроком, по словам Андрея Ольховского, генерального директора ГК АВТОДОМ, является Банк России, который регулирует как стоимость фондирования для дилеров и импортеров, так и возможность приобрести автомобиль конечными покупателями через регулирование нормативов выдачи автокредитов. "Модели 2025 года начнут поступать в продажу уже в марте. С учетом стагнации рынка Китая, вполне вероятно, что новые модели будут дороже на 3-5%, хотя логичнее было бы поднимать стоимость на 10-12%, а вот текущие модели могут и подешеветь. Несмотря на то, что автомобили не продукты питания и могут находиться на складах длительное время, технологии и дизайн стареют очень быстро, поэтому производители вынуждены распродавать свои склады. С другой стороны, если регулятор начнет ослабление национальной валюты, то цена на автомобили органически начнет расти, потому что она привязана к юаню. Цена на продукцию АвтоВАЗа тоже повысится, но будет более стабильна на протяжении года", – говорит специалист.Андрей Терлюкеич, генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр, отмечает, что в массовом сегменте ценовое предложение для клиентов практически не изменилось по сравнению с декабрем 2024 года. Дальнейшая динамика цен в первую очередь будет зависеть от ключевой ставки, которая через стоимость финансирования существенно увеличивает издержки всех участников рынка. По словам эксперта, больше половины роста продаж обеспечила LADA. Еще стоит отметить HAVAL, который за счет сбалансированной ценовой политики сохраняет хороший спрос, и Jetour, продолжающий устойчивый рост на рынке."С осени 2024 года наблюдается постоянное снижение цен на новые и подержанные грузовые автомобили. Однако важно отметить, что текущее падение стоимости до 30% при относительно стабильном курсе рубля – свидетельство того, что маржинальность китайского производителя остается значительной и достаточной, чтобы продолжить поставки на российский рынок даже после его "схлопывания". При этом и текущий уровень цен может опуститься еще ниже под давлением конкуренции за сбыт складских остатков новых грузовиков, завезенных в страну до повышения утильсбора, а также под давлением конкуренции лизинговых компаний, ликвидирующих свои склады изъятых машин. Даже несмотря на выросший утилизационный сбор", – комментирует Вадим Зейферт, исполнительный директор ООО "Шакман Мотор Рус" (официальный дистрибьютор магистральных тягачей Shacman X6000).Говоря о сегменте MCV (малые и средние коммерческие автомобили общей массой от 8 до 20 тонн), важно отметить, что на данный момент сложилась ситуация, которая делит рынок на две основные составляющие, считает Павел Ячников, заместитель генерального директора ООО "Джак Автомобиль" (направление коммерческого транспорта JAC MOTORS):Первая – большой сток у дистрибьюторов, исчисляемый тысячами автомобилей, которые они успели ввезти до 1 октября 2024 года, а также оформить на них электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС). Данный сток дает возможность клиентам приобрести машины на специальных условиях.Вторая – поставленные в 2025 году автомобили, которые будут реализовываться уже по новому прайсу с учетом повышения цены за само шасси и двойного повышения утилизационного сбора (с 1 октября 2024 года и с 1 января 2025 года). Очевидно, что и отечественные производители также поднимут цену на свою продукцию. Каков будет размер этого подорожания – покажет время.НовыеВ 2024 году китайские марки составили 60% продаж на российском рынке новых легковых автомобилей, российские – 30%, а остальные 10% занимают японские, европейские и другие бренды. Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что доля китайских автомобилей выросла с 5% в 2020 году благодаря локализации производства и инвестициям в инфраструктуру. Geely открыла завод в Подмосковье, Chery наладила сборку в Черкесске, используя мощности Volkswagen в Калуге. Наиболее популярными моделями в 2024 году стали Lada Granta (205 622 единицы), Lada Vesta (123 456 единиц), Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max. Россияне выбирают преимущественно седаны и кроссоверы с бензиновыми двигателями, доля которых в июне 2024 года превысила 95% (в 2023 году была 93%). Доля дизельных автомобилей снизилась с 3,5% до 1%, а электромобилей – с 1,3% до 0,9%.Бренд-директор Foton, Александр Паршутин считает, что пока на складах дилеров достаточное количество автомобилей, цены будут на прежнем уровне, или даже возможно незначительное снижение для распродажи старых стоков. С приходом автомобилей 2025 года ожидается повышение, для компенсации увеличения утилизационного сбора.Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina отмечает, что автопром РФ столкнулся с парадоксальной ситуацией: при декларируемом курсе на импортозамещение 58% комплектующих для Lada и UAZ остаются иностранного происхождения. Это обуславливает прогнозируемый рост цен на 8-12%, что на 3-5 п.п. ниже уровня инфляции. Однако реальная картина сложнее:"Критическим фактором становится валютная составляющая: при ослаблении рубля до 120₽/$ прогнозируемый рост цен может достичь 18% даже для полностью локализованных моделей", – говорит эксперт.С пробегомРост цен на новые автомобили отразился на рынке подержанных авто. Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании "Мой Автопрокат", отмечает, что повышение цен на новые авто подстегнет спрос на подержанные машины, и цены на них тоже поползут вверх. А как поведут себя владельцы б/у авто – большой вопрос. Кто-то выставит ТС на продажу, пока это выгодно, а кто-то отложит планы по замене машины на новую. Нельзя утверждать сейчас ждет ли нас увеличение предложений на вторичном рынке."Рост цен в сегменте новых авто неизбежно приведет к повышенному спросу на машины с пробегом, особенно, на модели трех-пяти лет. С учетом их ограниченного количества, стоимость на такие автомобили будет расти. Несмотря на то, что по итогам первого месяца текущего года средняя стоимость авто у дилеров снизилась на 2% из-за традиционно низкого спроса, частные продавцы продолжают завышать цены, – говорит Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли. – В январе 2025 года средняя стоимость машин с пробегом от физических лиц увеличилась на 3% по сравнению с декабрем 2024 года. Влияет и отсутствие ассортимента ликвидных ТС, так как россияне не спешат их продавать из-за низкой доступности новых и кредитов. Косвенно повлияют на ценообразование в сегменте авто с пробегом и возросшие прайсы на содержание автомобилей. В прошлом году цены на комплектующие для ремонта и технического обслуживания выросли в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция сохраняется и в 2025 году, что увеличит стоимость владения ТС. Особенно это затронет премиум-сегмент и авто, требующие дорогостоящих оригинальных комплектующих.Вторичный рынок реагирует на новые вызовы нелинейно:"Эксперты Major Auto отмечают формирование "ценовых ножниц": при подорожании новых авто на 20%, их подержанные аналоги дорожают лишь на 12-14%, увеличивая разрыв в стоимости", – поясняет Александр Стрельников.ОтечественныеРоссийский автомобильный рынок в 2025 году демонстрирует сложную картину ценовой трансформации, где ключевыми драйверами изменений выступают макроэкономические факторы и регуляторные решения. "Согласно консенсус-прогнозам аналитиков, средневзвешенный рост цен на новые автомобили составит 15-25% с дифференциацией по сегментам: от 10% для отечественных моделей до 30% для премиального импорта. На вторичном рынке ожидается волнообразная динамика с пиковым подорожанием на 18-22% в III квартале. Эти изменения происходят на фоне сокращения общего объёма продаж на 15-20%, что создаёт уникальные условия для перераспределения рыночных долей и изменения потребительских стратегий", – говорит Александр Стрельников.ЗарубежныеЦеновая политика зарубежных авто будет зависеть от конкурентности сегмента и влияния внешних факторов (курс валют, сложность и стоимость логистики). Например, в сегменте премиальных брендов вполне вероятно продолжение повышения цен.Сегмент импортных автомобилей демонстрирует максимальную волатильность. Аналитики "Автостата" выделяют три ценовых коридора:Такой дисбаланс, по словам Александра Стрельникова, объясняется стратегией производителей: сохранение маржинальности премиальных линеек при одновременном сокращении бюджетного ассортимента. Дополнительным драйвером роста стал утилизационный сбор, увеличившийся на 20% для двигателей 1.0-2.0 л, что добавило 132 200₽ к стоимости массовых моделей.Факторы, влияющие на рынокОсновные факторы, влияющие на авторынок:"Центробанк сохраняет ключевую ставку на уровне 21%, что делает автокредиты малодоступными для 43% потенциальных покупателей. При средней ставке по кредитам 25-27% годовых, ежемесячный платёж за Lada Granta вырос с 18 000₽ до 23 500₽, а срок одобрения заявок увеличился с 2 до 5 дней", – говорит Александр Стрельников.Курсовая волатильность стала главным ценообразующим элементом. По формуле Целикова из "Автостата", каждые 10₽ ослабления рубля добавляют 7% к стоимости автомобиля. При текущем курсе 108₽/$ это означает автоматическое подорожание на 15.4% даже без учёта других факторов.Повышение утилизационного сбора на 10-20% с 1 января 2025 года, по словам эксперта, имеет дифференцированный эффект:Это изменение сильнее всего ударило по кроссоверам и коммерческому транспорту, где доля утильсбора в конечной цене достигает 8-11%.Влияние оказывают и логистические издержки. Стоимость доставки комплектующих из Азии выросла на 40% из-за перенаправления маршрутов через Турцию и Иран. Для автомобилей CKD-сборки это добавило:Когда покупать новую машинуОткладывать покупку автомобиля, надеясь на снижение цен, не стоит. Все тенденции указывают на то, что автомобили в ближайшие годы только продолжат дорожать."Падение рубля через какое-то время приводит к повышению цен на иностранные автомобили, а потом на отечественные, правда, чуть медленнее и в меньшем объеме. А вот его укрепление не приводит к снижению цен ни на российские, ни на зарубежные модели. Поэтому рассчитывать на то, что после наблюдавшегося некоторого укрепления рубля последует то, что машины подешевеют, не стоит", – отмечает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).Спрос на автомобили в России ослабится из-за того, что весь 2025 год ставки по кредитам, скорее всего, будут превышать 25-30% годовых. Соответственно, меньше людей смогут с учетом своих доходов купить машину на заемные средства. Продавать автомобилей в кредит в этом году будут меньше, чем в 2024-ом.Александр Стрельников отмечает, что анализ рыночной цикличности позволяет выделить благоприятные периоды:Рискованными считаются:При текущей ставке ЦБ, по словам эксперта, выгоднее рассматривать:Цены на грузовые машины, ввезенные в РФ, будут держаться низкими, пока со складов не распродастся основная часть ТС, которых сейчас много. На новые поставки цены пока стабильны, несмотря на некоторое укрепление рубля. Снижение начнется, если тренд на укрепление рубля будет более долговременным."Сейчас самое оптимальное время для покупки грузового автомобиля – рынок полностью ориентирован на покупателя. Скидки, акции, специальные предложения – что угодно, лишь бы поддержать продажи. Например, на газовые грузовики Dayun сейчас действуют скидочные программы, а также предоставление ТО или дополнительного оборудования в подарок", – говорит Артур Солдаткин, исполнительный директор ООО "Сторк" (официальный представитель Dayun в РФ).Подорожают ли услуги СТО в 2025 годуВ 2025 году увеличатся и расходы на обслуживание машин. По прогнозам, услуги СТО станут дороже на 25–30%. Причина, по словам Софьи Игумновой, проста – выросли цены на запчасти, содержание автосервисов стало дороже, а найти хорошего мастера становится все сложнее.Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг говорит, что услуги СТО прибавят до 50% на отдельные позиции из-за массово подошедших сроков эксплуатации среди ушедших марок. Оригинальные запчасти и качественные аналоги станут дороже из-за курса рубля и устойчивого спроса. Последствия внедрения системы "Честный знак" также очевидны: инициатива поднимет цены на запчасти и услуги станций техобслуживания.По словам Александра Стрельникова, рост цен на запчасти (+18-25%) и зарплаты механиков (+30%) привёл к удорожанию:“В прошлом году наша компания подняла цены на сервисные услуги на 10%. В декабре мы анонсировали аналогичный рост на 2025 год. Насколько это цифра останется неизменной - будет зависеть от внешнеэкономических факторов, стоимости на расходные материалы и запчасти, необходимости расширять штат мастеров СТО и динамики индексации заработных плат. Что-либо спрогнозировать на данный момент крайне непросто. Но мы пока не видим в обозримой перспективе варианты развития сценариев, при которых ситуация резко улучшится или хотя бы возьмет курс на стабилизацию”, – отмечает Дмитрий Кондраков, руководитель отдела продаж !ААА Траксервис”, официального дилера MAN, Sinotruk, Isuzu, Hyundai, Ambertruck и JAC.Техосмотр автомобиля в 2025 годуПодорожание коснется и техосмотра. Пока власти не объявляли о глобальных изменениях, но его стоимость может вырасти на фоне общих тенденций рынка. "Во-первых, инфляция приводит к росту цен на оборудование и обслуживание станций техосмотра. Во-вторых, с 1 ноября 2024 года операторы обязаны уплачивать НДС за свои услуги, что увеличивает их расходы. В-третьих, повышение заработных плат специалистов и общие эксплуатационные расходы также способствуют удорожанию процедуры", – говорит Софья Игумнова.Эксперты Авто.ру отмечают, что в 2025 году начали действовать новые цены на ТО транспортных средств. Увеличение стоимости небольшое – в среднем, оно составляет 7,5% по стране. "При этом стоит помнить, что ежегодный рост тарифов – требование Федеральной антимонопольной службы, но саму индексацию проводят региональные власти. Так, в тройку регионов, где процедура для легковых автомобилей будет стоить выше, чем в среднем по стране, вошли Норильск (1878 рублей), Санкт-Петербург (1856 рублей) и Амурская область (1690 рублей)", – уточняют специалисты."Для легковых автомобилей цены сейчас стартуют от 800-1000 рублей и в отдельных пунктах технического осмотра достигают 2000 рублей. Стоимость ТО на грузовики, например, до 3,5 тонн на 10%-15% выше, чем на легковые. Вырос и средний чек на ремонт и обслуживание: в прошлом году – на 30% до 10,2 тысяч рублей, в текущем году рост может составить до 50%. Особенно, на такую востребованную услугу, как узловой ремонт генераторов, рулевых реек компрессоров кондиционеров вместо их замены. Основной причиной роста стоимости обслуживания автомобилей стало подорожание запчастей – в среднем на 17-20% по итогам прошлого года", – поясняет Анастасия Байбароша.Александр Стрельников уточняет, что новые правила ТО в 2025 году предусматривают:Это увеличило среднюю стоимость прохождения ТО:По данным Авто.ру, с января начал действовать приказ, ужесточающий требования к проверке подлинности фотографий, сделанных до и после визита на станцию. Приказ позволит ГИБДД проверять пункты техосмотра, и в случае выявления нарушений лишать аккредитации на оформление диагностических карт.Советы экспертовАвторынок 2025 года требует от потребителей комплексного подхода. При планировании покупки, по мнению Александра Стрельникова, необходимо:"Производители ответили оптимизацией модельных рядов: 37% новых автомобилей 2025 года выпускаются только в базовых комплектациях. Это создаёт парадоксальную ситуацию: при общем росте цен доступность ключевых опций (подушки безопасности, ABS) увеличилась на 15% за счёт сокращения "лишних" функций. В таких условиях рациональный выбор требует тщательного анализа жизненного цикла затрат, а не только стартовой цены", – считает эксперт.Петр Щербаченко советует при выборе автомобиля учитывать несколько ключевых аспектов:"Основными финансовыми инструментами для покупки в сегменте грузового транспорта в нынешнем году остаются кредит и лизинг. Автокредит позволяет покупателю стать полноправным владельцем ТС сразу же после подписания договора. Во втором варианте автомобиль остается в собственности лизинговой компании до полного его выкупа. Лизинг выгоднее для лиц, работающих с НДС. Ведь с полной суммы лизингового договора возможен возврат этого налога, а в случае кредитования он возмещается только со стоимости машины. Это преимущество теряет актуальность в том случае, если компания (или ИП) имеет право на освобождение от НДС, а также может уплачивать его по пониженной ставке", - отмечает Дмитрий Кондраков.

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https://ria.ru/20250225/renault-2001530996.html

https://ria.ru/20250211/avto-1998533814.html

https://ria.ru/20250219/taksi-2000180673.html

https://ria.ru/20250206/avtoregistratsiya-1752225079.html

https://ria.ru/20250127/doverennost-1875550789.html

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экономика, авто, россия, автостат, автоваз, x5 retail group, lada vesta, volkswagen touareg, kia rio