https://ria.ru/20250316/avtodilery-2005274316.html

Дилеры ждут снижения продаж новых легковых авто в России в марте

Дилеры ждут снижения продаж новых легковых авто в России в марте - РИА Новости, 16.03.2025

Дилеры ждут снижения продаж новых легковых авто в России в марте

Российские автодилеры ожидают снижения продаж новых легковых машин в России в марте почти вдвое по сравнению с прошлым годом, когда наблюдался ажиотажный спрос, РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T05:15:00+03:00

2025-03-16T05:15:00+03:00

2025-03-16T05:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские автодилеры ожидают снижения продаж новых легковых машин в России в марте почти вдвое по сравнению с прошлым годом, когда наблюдался ажиотажный спрос, в числе причин - сокращение автокредитования, при этом по сравнению с февралем текущего года продажи дополнительно не просядут, рассказали РИА Новости представители отрасли. "С учетом падения рынка и снижения контрактования (согласно Индексу РОАД) последние месяцы мы вынуждены говорить о падении продаж, причем как февраль показывает минус 25%, так и в марте будет падение. Если в прошлом марте было продано порядка 145 тысяч легковых автомобилей, то в этом марте хотелось бы рассчитывать на показатели февраля, но пессимистичный сценарий и того меньше: минус 10% от февраля 2025 года", - заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. По данным аналитического агентства "Автостат", на которые сослались в РОАД, в феврале этого года в России было продано 78 тысяч новых легковых автомобилей. Так, в пессимистичном сценарии мартовские продажи могут оказаться на уровне 70,2 тысячи машин, что в два раза меньше, чем в прошлом году. В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев рассказал, что по итогам первой недели марта (3-9 марта) было зарегистрировано около 17 тысяч новых легковых машин. Этот результат на 38% ниже первой мартовской недели 2024 года и ниже последней недели февраля. "Точные цифры прогнозировать пока рано: на рынке преобладает пессимизм среди большинства экспертов. Тем не менее, мы смотрим на март с долей оптимизма и ориентируемся на объем продаж в интервале 80-85 тысяч машин. Для справки: в феврале было продано 78 тысяч новых легковых автомобилей", - добавил Тюктеев. В РОАД среди причин снижения рынка указали сокращение автокредитования, которое обеспечивает существенную долю продаж, а также выросший утилизационный сбор и высокие цены на автомобили в принципе. "Цена на автомобиль в среднем более 3 миллионов рублей", - уточнили в ассоциации. В январе опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что объем выданных автокредитов в 2025 году в России "откатится" к норме, примерно до 1,6-1,8 триллиона рублей после ажиотажного спроса в 2024 году, когда было выдано 2,3 триллиона рублей таких ссуд.

https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html

https://ria.ru/20250205/avto-1997435034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры, автостат, авилон