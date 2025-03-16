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Главой Албанской православной церкви избран митрополит Корчинский Иоанн

Главой Албанской православной церкви избран митрополит Корчинский Иоанн - РИА Новости, 16.03.2025

Главой Албанской православной церкви избран митрополит Корчинский Иоанн

Архиепископом Албанской православной церкви избран митрополит Корчинский Иоанн, сообщил Синод Православной автокефальной церкви Албании. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:25:00+03:00

2025-03-16T14:25:00+03:00

2025-03-16T14:46:00+03:00

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АФИНЫ, 16 мар — РИА Новости. Архиепископом Албанской православной церкви избран митрополит Корчинский Иоанн, сообщил Синод Православной автокефальной церкви Албании.Выборы прошли в связи с кончиной 25 января архиепископа Тиранского, Дурресского и всей Албании Анастасия. После его кончины митрополит Корчинский Иоанн был избран местоблюстителем архиепископского престола.Избрание нового архиепископа прошло в воскресенье после литургии."После молитвы члены Священного синода под председательством местоблюстителя архиепископского престола, преосвященного митрополита Корчинского епископа Иоанна, единогласно избрали его преемником покойного архиепископа Анастасия каноническим голосованием", - говорится в сообщении Синода.В составе Синода сейчас всего семь человек. Митрополит Иоанн считался главным кандидатом.Он был ближайшим соратником Анастасия, поддержавшего каноническую Украинскую православную церковь, несмотря на давление Константинопольского патриархата. Анастасий выступал в защиту священников, гонимых украинскими властями.Обозреватели полагают, что Иоанн на посту предстоятеля продолжит линию Анастасия по сохранению канонического православия.Иоанн, в миру Фатмир Пелуши, родился в Тиране 2 января 1956 года. Его семья была из бекташей – суфийского ордена, членами которого были в основном перешедшие в ислам бывшие православные.В юности, в 1979 году, в период непрекращающихся религиозных гонений, он был тайно крещен и присоединился к подпольной церкви. Он изучал психологию в Тиранском университете, в 1979-1990 годах работал в отделении реабилитации пациентов с помощью трудотерапии в Тиранской психиатрической больнице. В 1944 году его отец был заклеймен как враг народа и был арестован, говорится в биографии на сайте Албанской церкви.В 1990 году Иоанн уехал в Италию, а оттуда в Бостон, США, где, получив стипендию от албанской общины, изучал богословие в Греческой православной богословской школе Святого Креста и в 1993 году получил степень магистра богословия с высоким отличием. В 1992 году, когда албанцы массово покидали страну, он, желая внести свой вклад в восстановление Албанской церкви, объявил о решении вернуться архиепископу Анастасию, который поддержал его и в сентябре того же года назначил его профессором Богословской академии Православной автокефальной церкви Албании.Двадцать седьмого февраля 1994 года он был рукоположен в диакона, а 4 декабря 1994 года - в священника, продолжая преподавать в Духовной академии. В 1995 году он вновь отправился на дальнейшее обучение в Греческую православную богословскую школу в Бостоне. В 1996 году был возведен в сан архимандрита.В 1996 году вернулся в Албанию, где был назначен деканом Богословской академии Православной церкви, эту должность он занимал с 1996 по 1998 год, до назначения митрополитом.В 1998 году он был избран и рукоположен во епископа, как митрополит Корчинский, продолжая преподавать в Богословской академии. Он подготовил учебники по вероучению и перевел множество книг, а также опубликовал множество статей в газетах и журналах за рубежом и в стране.Помимо родного албанского языка, он владеет английским, французским, итальянским, греческим языками, а также латынью и ивритом.Он перевел на албанский язык несколько богословских книг. Написал первый учебник вероучения на албанском языке, который используется в качестве официального издания Православной церкви в Албании.В 2000 году он основал журнал "Tempulli" ("Храм") и продолжает руководить им. Издание стало одним из самых серьезных журналов в академической и культурной сфере, привлекая интеллектуалов, ученых и албановедов из числа самых известных как из Албании, так и из-за рубежа.Он представлял Автокефальную православную церковь Албании на многих международных встречах, был одним из членов совместной рабочей группы по разработке проекта сотрудничества между Всемирным советом церквей и Римско-католической церковью. Он также представлял Церковь Албании при составлении документов для подготовки собора, состоявшегося в июне 2016 года на Крите.Он продолжает представлять Церковь Албании в диалоге между Православными церквами и Римско-католической церковью, а также между Православными церквами и Восточными церквами.Награжден медалями и различными знаками отличия многих православных церквей мира.

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в мире, албания, албанская православная церковь, константинопольский патриархат