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ВС России поразили военные аэродромы на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
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13:42 16.03.2025 (обновлено: 15:30 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/aerodromy-2005317122.html
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
ВС России поразили военные аэродромы на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 16.03.2025
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украина
сша
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вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов", — заявили в ведомстве.Там добавили, что армия также ударила по цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе.Кроме того, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.Всего с начала спецоперации противник потерял:
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, безопасность
Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России поразили военные аэродромы на Украине

МО: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Там добавили, что армия также ударила по цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе.
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.
Всего с начала спецоперации противник потерял:
  • 658 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 46 917 беспилотников;
  • 601 ЗРК;
  • 22 297 танков и других ББМ;
  • 1529 боевых машин РСЗО;
  • 22 620 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 32 940 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
УкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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