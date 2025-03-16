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ВС России поразили военные аэродромы на Украине
ВС России поразили военные аэродромы на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:42:00+03:00
2025-03-16T13:42:00+03:00
2025-03-16T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов", — заявили в ведомстве.Там добавили, что армия также ударила по цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе.Кроме того, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.Всего с начала спецоперации противник потерял:
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, безопасность
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ВС России поразили военные аэродромы на Украине
МО: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине