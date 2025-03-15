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В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки - РИА Новости, 15.03.2025
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Хорошие новости
 
10:59 15.03.2025 (обновлено: 11:52 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/zoopark-2005166547.html
В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки
В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки - РИА Новости, 15.03.2025
В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки
Медведи в Московском зоопарке начали выходить из спячки, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:59:00+03:00
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хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Медведи в Московском зоопарке начали выходить из спячки, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Зима осталась позади, и наши медведи постепенно выходят из спячки. Пока движения еще неспешные, глаза чуть сонные, а лапы лениво потягиваются, но Гром уже начинает свой день с утренней разминки", — написала она. Медведи, живущие в Московском зоопарке, ушли в спячку во второй половине декабря.
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светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки

Акулова: медведи в Московском зоопарке начали постепенно выходить из спячки

© Фото : Московский зоопаркМедведь Гром в Московском зоопарке
Медведь Гром в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Московский зоопарк
Медведь Гром в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Медведи в Московском зоопарке начали выходить из спячки, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Зима осталась позади, и наши медведи постепенно выходят из спячки. Пока движения еще неспешные, глаза чуть сонные, а лапы лениво потягиваются, но Гром уже начинает свой день с утренней разминки", — написала она.
Медведи, живущие в Московском зоопарке, ушли в спячку во второй половине декабря.
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбществоМосква
 
 
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