https://ria.ru/20250315/zoopark-2005166547.html

В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки

В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки - РИА Новости, 15.03.2025

В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки

Медведи в Московском зоопарке начали выходить из спячки, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:59:00+03:00

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светлана акулова

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Медведи в Московском зоопарке начали выходить из спячки, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Зима осталась позади, и наши медведи постепенно выходят из спячки. Пока движения еще неспешные, глаза чуть сонные, а лапы лениво потягиваются, но Гром уже начинает свой день с утренней разминки", — написала она. Медведи, живущие в Московском зоопарке, ушли в спячку во второй половине декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва