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"Только одна вещь": на Западе призвали Зеленского пойти на радикальный шаг
"Только одна вещь": на Западе призвали Зеленского пойти на радикальный шаг - РИА Новости, 15.03.2025
"Только одна вещь": на Западе призвали Зеленского пойти на радикальный шаг
Глава киевского режима Владимир Зеленский должен сдаться. С таким призывом выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Соответствующий пост он РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:54:00+03:00
2025-03-15T05:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен сдаться. С таким призывом выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Зеленскому осталась только одна вещь: сдаться. Позитивные изменения начнутся сразу же", — говорится в публикации.Ранее президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу Владимира Путина пощадить окруженные войска, отметив, что сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся "в очень плохом и уязвимом положении".Позже президент России ответил, что с пониманием воспринял призыв хозяина Белого дома руководствоваться принципами гуманности в отношении украинских Военных. Тем не менее, как заявил Путин, для эффективной реализации этой просьбы украинское руководство должно отдать своим военным приказ сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250315/porazhenie-2005138783.html
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в мире, сша, россия, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский
"Только одна вещь": на Западе призвали Зеленского пойти на радикальный шаг
Профессор Малинен: у Зеленского остался единственный вариант в виде капитуляции