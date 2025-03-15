https://ria.ru/20250315/zelennskiy-2005135942.html

В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский

В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский - РИА Новости, 15.03.2025

В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский

Владимир Зеленский не пойдет на перемирие из-за того, что это будет означать его поражение. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады РИА Новости, 15.03.2025

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украина

сша

владимир зеленский

в мире

александр дубинский

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не пойдет на перемирие из-за того, что это будет означать его поражение. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По его словам, об этом говорит ситуация в Курской области: глава киевского режима мог либо сдаться, либо сделать вид, что ничего не происходит, и "уложить еще пару тысяч человек". В итоге Зеленский выбрал последнее, воспринимая неудачу как потенциальное поражение, констатировал Дубинский."И с перемирием будет также. Потому что он считает, что это будет его поражение, а он на это не пойдет", — резюмировал парламентарий.Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2005118793.html

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украина, сша, владимир зеленский, в мире, александр дубинский