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В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский - РИА Новости, 15.03.2025
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00:56 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/zelennskiy-2005135942.html
В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский
В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский - РИА Новости, 15.03.2025
В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский
Владимир Зеленский не пойдет на перемирие из-за того, что это будет означать его поражение. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T00:56:00+03:00
2025-03-15T00:56:00+03:00
украина
сша
владимир зеленский
в мире
александр дубинский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не пойдет на перемирие из-за того, что это будет означать его поражение. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По его словам, об этом говорит ситуация в Курской области: глава киевского режима мог либо сдаться, либо сделать вид, что ничего не происходит, и "уложить еще пару тысяч человек". В итоге Зеленский выбрал последнее, воспринимая неудачу как потенциальное поражение, констатировал Дубинский."И с перемирием будет также. Потому что он считает, что это будет его поражение, а он на это не пойдет", — резюмировал парламентарий.Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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украина, сша, владимир зеленский, в мире, александр дубинский
Украина, США, Владимир Зеленский, В мире, Александр Дубинский
В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский

Дубинский: Зеленский не пойдет на перемирие из-за страха поражения

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не пойдет на перемирие из-за того, что это будет означать его поражение. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
По его словам, об этом говорит ситуация в Курской области: глава киевского режима мог либо сдаться, либо сделать вид, что ничего не происходит, и "уложить еще пару тысяч человек". В итоге Зеленский выбрал последнее, воспринимая неудачу как потенциальное поражение, констатировал Дубинский.
Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных
Вчера, 19:40
«
"И с перемирием будет также. Потому что он считает, что это будет его поражение, а он на это не пойдет", — резюмировал парламентарий.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
Вчера, 18:37
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Зеленский намекнул на отступление ВСУ из Курской области, пишут СМИ
Вчера, 20:36
 
УкраинаСШАВладимир ЗеленскийВ миреАлександр Дубинский
 
 
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