"Актер смеется": один поступок Зеленского вызвал возмущение на Западе
Журналист Боуз: Зеленский смеется на фоне катастрофы ВСУ в Курской области
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский радуется и смеется, пока ВСУ сталкиваются с катастрофой в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он отреагировал на фото ухмыляющегося главы киевского режима, которое тот выложил у себя на странице.
© Фото : Владимир Зеленский/XПубликация Владимира Зеленского в соцсети X
© Фото : Владимир Зеленский/X
Публикация Владимира Зеленского в соцсети X
"Украинский диктатор Зеленский, видимо, очень счастлив, раз улыбается? Миллион погибших. Его страна в руинах. Его люди разбросаны по всей Европе и за ее пределами. Его "победа" в Курской области — катастрофический провал. Но актер смеется", — возмутился Боуз.
В субботу Зеленский отказался признавать факт окружения украинских войск в Курской области, об этом он сообщил в Telegram.
Накануне глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военные в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в Курской области превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что украинские солдаты активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область Украины.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить российские территории.