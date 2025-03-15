https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы
Авиаудары США по территории Йемена не останутся без ответа, силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-15T23:53:00+03:00
2025-03-15T23:53:00+03:00
2025-03-16T00:07:00+03:00
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Авиаудары США по территории Йемена не останутся без ответа, силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию, заявило политбюро хуситов. Заявление опубликовал телеканал Al Masirah."Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией", - говорится в заявлении политбюро.Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что позиции хуситов в Сане подверглись массированным ракетным ударам. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов. По данным министерства здравоохранения правительства хуситов, в результате авиаударов США по Сане девять человек погибли, девять ранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша, дональд трамп, ансар алла, сана
В мире, Йемен, США, Дональд Трамп, Ансар Алла, Сана
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы
Хуситы пообещали ответить эскалацией на американские авиаудары