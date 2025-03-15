https://ria.ru/20250315/yemen-2005253864.html
Военные действия США в Йемене могут занять несколько недель, пишут СМИ
Военные действия США в Йемене могут занять несколько недель, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2025
Военные действия США в Йемене могут занять несколько недель, пишут СМИ
Авиаудары США по Йемену не были "единичными", военные действия могут продлиться несколько дней или недель, утверждает журналист портала Axios Барак Равид в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T23:12:00+03:00
2025-03-15T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Авиаудары США по Йемену не были "единичными", военные действия могут продлиться несколько дней или недель, утверждает журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на американского чиновника. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. "Удары в субботу были не единичным случаем, а началом серий непрерывных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель", - написал Равид.
https://ria.ru/20250315/tramp-2005243874.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, дональд трамп
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп
Военные действия США в Йемене могут занять несколько недель, пишут СМИ
Axios: авиаудары США по Йемену могут продлиться несколько дней или недель