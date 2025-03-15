https://ria.ru/20250315/vzryvy-2005225115.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 15.03.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский 24-й канал. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:45:00+03:00

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2025-03-15T18:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский 24-й канал. "Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. На подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили тревогу. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250315/ataka-2005182514.html

херсонская область

россия

херсон

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херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины