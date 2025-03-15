https://ria.ru/20250315/vzryvy-2005135604.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.03.2025
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в Киевской области, сообщила Киевская областная военная администрация. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T00:42:00+03:00
2025-03-15T00:42:00+03:00
2025-03-15T00:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc04ccf04bbff8b330f18cce077102a.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в Киевской области, сообщила Киевская областная военная администрация. "Киевская область! Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250315/elektrosnabzhenie-2005135334.html
киевская область
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c22b3f617e45c447b9a5a212a12c9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО ВСУ