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ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/vsu-2005171737.html
ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область
ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки более 80 раз атаковали восемь районов Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:50:00+03:00
2025-03-15T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 80 раз атаковали восемь районов Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах региона, произошедших в пятницу. Атакам подверглись 40 населенных пунктов. Было выпущено 72 снаряда, а также зафиксировано 88 атак с использованием беспилотников, из которых 54 были сбиты. За отчётный период повреждены восемь частных домовладений, склад и оборудование предприятия, коммерческий объект, пять транспортных средств. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе сёла Богун-Городок, Грузское и Цаповка подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам двух беспилотников", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары семью беспилотниками и выпущен один боеприпас. В Валуйском округе по 13 населенным пунктам совершены атаки 43 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый подверглись обстрелам с применением 13 боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Новостроевка-Вторая выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки двух беспилотников. "В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено в ходе двух обстрелов выпущено восемь снарядов и совершены атаки десяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и хутору Мухин выпущен 21 боеприпас в ходе четырех обстрелов и зафиксированы атаки 22 беспилотников", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима была вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250301/belgorod-2002390191.html
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белгородская область
белгородский район
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки более 80 раз атаковали восемь районов Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 80 раз атаковали восемь районов Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах региона, произошедших в пятницу. Атакам подверглись 40 населенных пунктов. Было выпущено 72 снаряда, а также зафиксировано 88 атак с использованием беспилотников, из которых 54 были сбиты. За отчётный период повреждены восемь частных домовладений, склад и оборудование предприятия, коммерческий объект, пять транспортных средств.
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"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе сёла Богун-Городок, Грузское и Цаповка подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам двух беспилотников", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары семью беспилотниками и выпущен один боеприпас. В Валуйском округе по 13 населенным пунктам совершены атаки 43 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый подверглись обстрелам с применением 13 боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Новостроевка-Вторая выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки двух беспилотников.
"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено в ходе двух обстрелов выпущено восемь снарядов и совершены атаки десяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и хутору Мухин выпущен 21 боеприпас в ходе четырех обстрелов и зафиксированы атаки 22 беспилотников", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима была вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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