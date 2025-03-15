https://ria.ru/20250315/vsu-2005171737.html

ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки более 80 раз атаковали восемь районов Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:50:00+03:00

2025-03-15T11:50:00+03:00

2025-03-15T11:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 80 раз атаковали восемь районов Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах региона, произошедших в пятницу. Атакам подверглись 40 населенных пунктов. Было выпущено 72 снаряда, а также зафиксировано 88 атак с использованием беспилотников, из которых 54 были сбиты. За отчётный период повреждены восемь частных домовладений, склад и оборудование предприятия, коммерческий объект, пять транспортных средств. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе сёла Богун-Городок, Грузское и Цаповка подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам двух беспилотников", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары семью беспилотниками и выпущен один боеприпас. В Валуйском округе по 13 населенным пунктам совершены атаки 43 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый подверглись обстрелам с применением 13 боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Новостроевка-Вторая выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки двух беспилотников. "В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено в ходе двух обстрелов выпущено восемь снарядов и совершены атаки десяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и хутору Мухин выпущен 21 боеприпас в ходе четырех обстрелов и зафиксированы атаки 22 беспилотников", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима была вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250301/belgorod-2002390191.html

https://ria.ru/20250311/zaderzhanie-2004279812.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков