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Во Владивостоке потушили пал сухой травы - РИА Новости, 15.03.2025
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13:20 15.03.2025 (обновлено: 13:21 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/vladivostok-2005181213.html
Во Владивостоке потушили пал сухой травы
Во Владивостоке потушили пал сухой травы - РИА Новости, 15.03.2025
Во Владивостоке потушили пал сухой травы
Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров полностью потушили во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 15.03.2025
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происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров полностью потушили во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Ранее в субботу ведомство сообщило о возгорании сухой травы на сопке Холодильник во Владивостоке, огонь тушат на 400 "квадратах". Позже ГУМЧС уточнило, что пожар на площади 400 метров по фронту потушили, ещё часть очага локализована в районе улиц Снеговая и Пржевальского. "18:42 (11.42 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении. В тушении задействовали 18 человек личного состава и три единицы техники. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.
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владивосток
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происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке потушили пал сухой травы

МЧС: во Владивостоке потушили пал сухой травы на площади 400 квадратов

© ГУМЧС России по Приморскому краюТушение пала сухой травы во Владивостоке
Тушение пала сухой травы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© ГУМЧС России по Приморскому краю
Тушение пала сухой травы во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров полностью потушили во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
Ранее в субботу ведомство сообщило о возгорании сухой травы на сопке Холодильник во Владивостоке, огонь тушат на 400 "квадратах".
Позже ГУМЧС уточнило, что пожар на площади 400 метров по фронту потушили, ещё часть очага локализована в районе улиц Снеговая и Пржевальского.
"18:42 (11.42 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении.
В тушении задействовали 18 человек личного состава и три единицы техники.
В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.
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