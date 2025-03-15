https://ria.ru/20250315/vladivostok-2005181213.html

Во Владивостоке потушили пал сухой травы

Во Владивостоке потушили пал сухой травы - РИА Новости, 15.03.2025

Во Владивостоке потушили пал сухой травы

Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров полностью потушили во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:20:00+03:00

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2025-03-15T13:21:00+03:00

происшествия

владивосток

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров полностью потушили во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Ранее в субботу ведомство сообщило о возгорании сухой травы на сопке Холодильник во Владивостоке, огонь тушат на 400 "квадратах". Позже ГУМЧС уточнило, что пожар на площади 400 метров по фронту потушили, ещё часть очага локализована в районе улиц Снеговая и Пржевальского. "18:42 (11.42 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении. В тушении задействовали 18 человек личного состава и три единицы техники. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)