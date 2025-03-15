https://ria.ru/20250315/ukraina-2005230053.html

"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский

"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский - РИА Новости, 15.03.2025

"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский

Владимир Зеленский попал в ловушку после того, как президент России Владимир Путин высказался о перемирии, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:31:00+03:00

2025-03-15T19:31:00+03:00

2025-03-15T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский попал в ловушку после того, как президент России Владимир Путин высказался о перемирии, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Как отметил политик, киевский режим фактически сам наделил украинских военных в Курской области статусом террористов, отказавшись провести голосование в Раде об использовании войск на территории другой страны. В связи с этим, считает нардеп, Россия получила право полностью уничтожить эту группировку."Называется, разыграли по нотам. Предложение Путина о перемирии с отказом от мобилизации совпало с окружением 10 000 украинских солдат на территории России <…>. Спасти солдат можно только согласившись на перемирие по условиям России", — написал Дубинский.Отказ Зеленского от перемирия на условиях Москвы, пояснил депутат, будет означать принесение в жертву этих солдат, чего не поймет ни армия, ни украинский народ.Накануне американский лидер Дональд Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных украинских военных. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250315/zapad-2005220970.html

https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005193652.html

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