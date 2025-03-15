Рейтинг@Mail.ru
"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005230053.html
"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский
"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский - РИА Новости, 15.03.2025
"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский
Владимир Зеленский попал в ловушку после того, как президент России Владимир Путин высказался о перемирии, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:31:00+03:00
2025-03-15T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
россия
владимир путин
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_b57269d7aa6c47380e1dd0219ecf3e1e.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский попал в ловушку после того, как президент России Владимир Путин высказался о перемирии, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Как отметил политик, киевский режим фактически сам наделил украинских военных в Курской области статусом террористов, отказавшись провести голосование в Раде об использовании войск на территории другой страны. В связи с этим, считает нардеп, Россия получила право полностью уничтожить эту группировку."Называется, разыграли по нотам. Предложение Путина о перемирии с отказом от мобилизации совпало с окружением 10 000 украинских солдат на территории России &lt;…&gt;. Спасти солдат можно только согласившись на перемирие по условиям России", — написал Дубинский.Отказ Зеленского от перемирия на условиях Москвы, пояснил депутат, будет означать принесение в жертву этих солдат, чего не поймет ни армия, ни украинский народ.Накануне американский лидер Дональд Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных украинских военных. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250315/zapad-2005220970.html
https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005193652.html
украина
киев
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1e5564542427ec2eaf545e137960239c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия, владимир путин, курская область, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, Курская область, Верховная Рада Украины
"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский

Нардеп Дубинский: Зеленский попал в ловушку после слов Путина о перемирии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский попал в ловушку после того, как президент России Владимир Путин высказался о перемирии, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Как отметил политик, киевский режим фактически сам наделил украинских военных в Курской области статусом террористов, отказавшись провести голосование в Раде об использовании войск на территории другой страны. В связи с этим, считает нардеп, Россия получила право полностью уничтожить эту группировку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Актер смеется": один поступок Зеленского вызвал возмущение на Западе
Вчера, 18:12
"Называется, разыграли по нотам. Предложение Путина о перемирии с отказом от мобилизации совпало с окружением 10 000 украинских солдат на территории России <…>. Спасти солдат можно только согласившись на перемирие по условиям России", — написал Дубинский.
Отказ Зеленского от перемирия на условиях Москвы, пояснил депутат, будет означать принесение в жертву этих солдат, чего не поймет ни армия, ни украинский народ.
Накануне американский лидер Дональд Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных украинских военных. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Стопроцентный урод": странное фото Зеленского вызвало недоумение в Сети
Вчера, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинКурская областьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала