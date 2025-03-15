https://ria.ru/20250315/trevoga-2005238179.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.03.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T20:44:00+03:00
2025-03-15T20:44:00+03:00
2025-03-15T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Днепропетровской области звучит более двух часов, в Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях - более часа. В 20.15 мск тревогу объявили в Черкасской и Сумкой областях. В 20.33 тревога расширилась на Черниговскую область. кроме того, тревога охватила подконтрольную ВСУ часть Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Харьковская область
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу